Österreichweit einzigartig: Tigermücken-Projekt in Graz geht weiter

Die Tigermücke breitet sich auch in Graz weiter aus. Mit einem umfassenden Maßnahmenplan will die Stadt 2026 stärker gegen die invasive Art vorgehen und setzt dabei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Die Tigermücke ist in Graz längst angekommen und sie wird bleiben. Die Stadt reagiert darauf mit einem umfassenden Maßnahmenpaket für das Jahr 2026. Ziel ist es, die Ausbreitung der invasiven Stechmücke einzudämmen und die Belastung für die Bevölkerung möglichst gering zu halten.

©Foto Fischer/Stadt Graz Ein besonders innovativer Ansatz ist die sogenannte Sterile-Insekten-Technik (SIT). Dabei werden männliche Tigermücken sterilisiert und anschließend freigesetzt.

Breites Maßnahmenpaket gegen die Ausbreitung

Seit dem ersten Nachweis der Tigermücke im Jahr 2021 hat Graz zahlreiche Maßnahmen aufgebaut. Dazu zählen intensive Informationskampagnen, ein engmaschiges Monitoring sowie biologische Bekämpfungsmethoden. Ein zentraler Bestandteil bleibt die Bekämpfung der Larven mit dem biologischen Wirkstoff BTI. Dieser wird vor allem in Regeneinläufen und Kanalschächten eingesetzt. Gleichzeitig überwachen spezielle Fallen die Entwicklung der Population im Stadtgebiet. Auch neue technische Lösungen werden getestet. Dazu gehört etwa ZikaSeal, ein System, das verhindert, dass Tigermücken in Kanalschächte eindringen und dort Eier ablegen.

Millionen sterile Tigermücken im Einsatz

Ein besonders innovativer Ansatz ist die sogenannte Sterile-Insekten-Technik (SIT). Dabei werden männliche Tigermücken sterilisiert und anschließend freigesetzt. Diese Männchen stechen nicht, paaren sich aber mit weiblichen Tigermücken, wodurch keine Nachkommen entstehen. Für das Jahr 2026 plant die Stadt, sechs bis acht Millionen sterile Tigermückenmännchen in besonders betroffenen Bereichen auszusetzen.

Bevölkerung spielt zentrale Rolle

Für Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer ist klar: Die Bekämpfung kann nur gemeinsam mit den Bürgern gelingen. „Viele Brutstätten entstehen in Gärten oder auf Balkonen. Wenn wir diese gemeinsam beseitigen, können wir die Belastung deutlich reduzieren, “ so Krotzer. Die zunehmende Ausbreitung der Tigermücke ist kein lokales Phänomen, sondern eine europaweite Herausforderung. Daher braucht es auch Unterstützung über die Stadtgrenzen hinaus. „Es braucht klare Rahmenbedingungen, aber auch konkrete Unterstützung“, betont Eva Winter, Leiterin des Grazer Gesundheitsamtes. „Graz kann diese Aufgabe nicht alleine stemmen. Wohlwollen von Bund und Land ist da – jetzt braucht es auch klare Zusagen und langfristige Unterstützung für Städte und Gemeinden.“ Neben der Bekämpfung steht auch der gesundheitliche Schutz der Bevölkerung im Fokus. Die Tigermücke kann in anderen Weltregionen Krankheiten wie Dengue, Zika oder Chikungunya übertragen. In Österreich wurden bisher nur importierte Fälle registriert, dennoch ist eine frühzeitige Prävention entscheidend. Auch digitale Meldungen helfen, Erwin Wieser, Experte für strategischen Infektionsschutz der Stadt Graz: „Dabei spielen Witterung, Saisonverlauf und lokale Bedingungen eine ebenso wichtige Rolle wie die Meldungen der Bevölkerung. Auch hier sind wir wieder auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Sie haben die Möglichkeit uns zum Beispiel durch Beobachtungen in der Mosquito-Alert App zu unterstützen. Die Stadt Graz setzt daher weiterhin auf ein datenbasiertes Monitoring und eine flexible Anpassung der Maßnahmen während der Saison“. Ein weiterer Schwerpunkt ist die verstärkte Zusammenarbeit mit Umlandgemeinden und nationalen Institutionen. Denn Tigermücken kennen keine Gemeindegrenzen. Eine erfolgreiche Eindämmung kann nur im regionalen Verbund gelingen. Stadtrat Robert Krotzer appelliert an die Grazer Bevölkerung: „Wenn viele kleine Brutstätten verschwinden, verschwindet auch ein großes Problem“.