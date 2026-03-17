„Extrem bitter“: Stürmer fällt nach Verletzung mehrere Wochen aus

Schlechte Nachrichten für den SK Sturm Graz. „Unser Stürmer Belmin Beganović zog sich im Duell mit der Austria am Sonntag nach einem Foul eine schwere Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu und wird für mehrere Wochen ausfallen“, informiert die Mannschaft am Dienstag.

Parensen: „Extrem bitter“

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt dazu „Nach dem harten Einsteigen gegen Belmin am Sonntag hatten wir schon befürchtet, dass es eine ernstere Verletzung sein wird. Diese Befürchtung hat sich nun bestätigt, was sowohl für die Mannschaft, als auch für Belmin selbst in dieser Phase extrem bitter ist. Seine Dynamik und sein enormes Tempo werden uns in den kommenden Wochen fehlen, aber ich bin davon überzeugt, dass er bei uns medizinisch bestens betreut wird und schon bald wieder am Platz stehen kann.“