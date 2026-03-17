Das Tor zur Unwirklichkeit: Künstler und Filmemacher Michael Gülzow lässt in seiner Videoinstallation die Protagonisten nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch Realitäten reisen. Gülzow, der auch für den diesjährigen Trailer der Diagonale verantwortlich zeichnet, untersucht in seiner Arbeit die mediale Konstruktion von Wahrheit in Zeiten faszinierend-beängstigender Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz. Im Untergeschoss des Kunsthauses können sich Besucher entlang der Grenze zwischen Realität und Fiktion bewegen, an der BIX-Fassade materialisiert sich Naturwissenschaft zu Sprache und Kunst. Zu sehen sind die Arbeiten noch bis zum 29. März.

Filmemacher Michael Gülzow präsentiert Reise durch Zeit und Realitäten im Kunsthaus Graz

Was wäre, wenn wir uns einfach zwischen Nachrichten und fiktiven Welten hin- und her bewegen könnten, seien es Science-Fiction-Filme oder KI-generierte Fake-Realitäten? Würden wir es bemerken oder sind diese Welten schon so ununterscheidbar geworden, dass wir sie alle für gleichermaßen wahr – oder Fake – halten würden? In Michael Gülzows Videoinstallation, die rund um eine neue Drei-Kanal-Videoarbeit aufgebaut ist, wie auch in dem von ihm gestalteten Trailer zur Diagonale ’26 können die Protagonist*innen nicht nur durch die Zeit reisen, sondern wechseln dabei auch mühelos zwischen Nachrichtensendungen, Szenerien des Science-Fiction-Genres und „alternativen Fakten“. Der Künstler löst durch die raffinierte Montage von Found Footage und selbst gedrehtem Material die Grenzen zwischen Realität und Fiktion auf und lässt sie in einen vielschichtigen und humorvollen Dialog treten. Er untersucht kritisch das Spannungsfeld von zeitgenössischer Bildproduktion – mit ihren sich rasant entwickelnden technologischen Möglichkeiten – und der medialen Konstruktion von Wahrheit mit ihren beängstigenden Strategien der Verführung und Täuschung. Durch die offensichtliche Bearbeitung und Montage schafft er keine Illusionen, sondern macht die Mechanismen medialer Manipulation sichtbar und dekonstruiert durch die Selbstermächtigung der Protagonist*innen postfaktische Narrative.

©Kunsthaus Graz/J.J. Kucek Claudia Slanar, Festivalleitung Diagonale, Martin Grabner, Kurator Kunsthaus Graz, Michael Gülzow, Künstler und Filmemacher, Andreja Hribernik, Direktorin Kunsthaus Graz, Dominik Kamalzadeh, Festivalleitung Diagonale, (v.l.), bei der Midissage.

Materialisiertes Licht auf der BIX-Fassade

Nur weil der Mensch die Welt so sieht, wie er sie wahrnimmt, heißt das nicht, dass die Welt tatsächlich so ist. Sich selbst und die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen, geht leidenschaftlichen Verschwörungsideologen allerdings nicht weit genug: Was wäre, wenn sich Gedanken – in welcher konkreten Form auch immer – materialisieren, Realität werden könnten? Auf dieses immer wieder auftauchende Motiv bezieht sich Gülzow mit seiner Arbeit für die BIX-Medienfassade des Kunsthauses Graz. „Im Zentrum des Blickfeldes befindet sich immer die Lösung eines Gedankens“ ist ein zentraler Satz seiner Mockumentary Der tote Winkel der Wahrnehmung, die 2025 mit dem Diagonale-Preis für Innovatives Kino ausgezeichnet wurde. Alles – für Verschwörungstheoretiker bis hin zu Naturgesetzen – könnte potenziell eine Konstruktion sein, nichts ist, wie es scheint. Zweifel ist eine Grundlage aller Verschwörungserzählungen und -ideologien, aber auch das erste Mittel, um ihnen zu widersprechen. Solange wir Dinge aktiv anzweifeln und über sie nachdenken, können wir uns, René Descartes zufolge, unserer Existenz sicher sein. Auf der BIX Medienfassade des Kunsthauses Graz materialisiert sich Licht – pure Naturwissenschaft – zu Sprache und Kunst und wird damit zu einer Realität.

Zum Künstler Michael Gülzow, geboren 1982 in Kiel, lebt als Künstler und Filmemacher in Wien. Studium Medienkunst und Experimentalfilm an der Akademie der bildenden Künste in Wien bei Constanze Ruhm und Harun Farocki sowie an der Muthesius Kunsthochschule Kiel bei Stephan Sachs und Else Gabriel. Sein Spielfilmdebüt, die Mockumentary Der tote Winkel der Wahrnehmung, wurde bei der Diagonale 2025 mit dem Preis für Innovatives Kino ausgezeichnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 19:15 Uhr aktualisiert