Herausforderung und Erfolg: Einblick in den Schulalltag im Hirtenkloster

Bildungslandesrat Stefan Hermann besuchte heute gemeinsam mit den Bildungssprechern aller Landtagsfraktionen die Landessonderschule Hirtenkloster in Graz. Ziel des Besuchs war es, sich ein Bild von der täglichen Arbeit an der Schule sowie den Herausforderungen und Erfolgen im pädagogischen Alltag mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen zu machen. Der Besuch bot die Gelegenheit, den Schulbetrieb unmittelbar vor Ort kennenzulernen und mit der Schulleitung sowie den Pädagoginnen und Pädagogen ins Gespräch zu kommen. Dabei wurde deutlich, mit wie viel Engagement, Fachwissen und Leidenschaft hier täglich gearbeitet wird.

Bildungspolitik verschafft sich Einblick in die Arbeit der Sonderschule Hirtenkloster

Das Hirtenkloster ist eine pädagogische Einrichtung des Landes Steiermark, angesiedelt in der Abteilung 11 Soziales, Arbeit und Integration. Am Standort befinden sich unterschiedliche Klassenformen wie inklusive Volksschulklassen, Klassen für Schülerinnen und Schüler nach dem Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule sowie Kleingruppenklassen für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Außerdem befindet sich im Hirtenkloster ein Hort, der eng mit der Schule zusammenarbeitet. Der fachliche Schwerpunkt liegt in der gemeinsamen Förderung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung während und außerhalb der Unterrichtszeit. Dadurch entsteht ein pädagogisches Umfeld, in dem unterschiedliche Angebote und Kompetenzen am selben Standort zusammenwirken.

Herausforderungen und Erfolgen im pädagogischen Alltag mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen

„Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind Schulen mit bestimmten Schwerpunktsetzungen und spezifisch ausgebildetem Personal ein wichtiger Bestandteil des Bildungssystems. Viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen profitieren von der gezielten Unterstützung und den speziellen Rahmenbedingungen, die Sonderschulen bieten. Der inklusive Unterricht an Regelschulen ist ebenfalls ein wichtiger und notwendiger Bestandteil des Bildungssystems, kann diese Form der intensiven Betreuung jedoch nicht immer vollständig ersetzen. Das Hirtenkloster unterstreicht mit seiner Arbeit eindrucksvoll, wie wichtig spezialisierte sonderpädagogische Einrichtungen sind. Viele Familien nehmen dieses Angebot bewusst in Anspruch, was sich auch in der anhaltend hohen Nachfrage widerspiegelt”, so Bildungslandesrat Stefan Hermann, der weiters festhält: „Ich bin dankbar für den Einblick, den wir heute bekommen haben. Das pädagogische Personal leistet hier tagtäglich Enormes – mit großer Fachkompetenz und spürbarer Leidenschaft für seine Aufgabe. Dafür gebührt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großer Dank und Anerkennung.”

„Hier wird täglich großartige Arbeit geleistet“

„Kein Kind soll in der Steiermark zurückgelassen werden, das gilt vor allem im Bildungssystem. Daher ist es uns besonders wichtig, dass es Einrichtungen wie die Landessonderschule Hirtenkloster gibt und diese so gut angenommen werden. Hier wird tagtäglich großartige Arbeit geleistet, um Kindern mit besonderen Bedürfnissen die nötige Unterstützung zu geben. Vielen Dank an das gesamte Personal für das unermüdliche Engagement”, so ÖVP-Bildungssprecher Detlev Eisel-Eiselsberg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 20:35 Uhr aktualisiert