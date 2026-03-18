Grazerin will Ticket in Bim kaufen, muss warten – Strafe folgt

In einer Grazer Bim soll eine Frau trotz Wartens am Automaten gestraft worden sein. Der Fall wirft Fragen auf. 5 Minuten hat dazu bei der Holding Graz nachgefragt.

Ein User berichtet auf Reddit von einer Situation in der Bim, die sich vor rund drei Monaten ereignet haben soll: „War heute vormittag in der bim und eine Frau hat 2-3 Stationen beim Automaten gewartet weil ein älterer Herr vor ihr länger gebraucht hat. Obwohl 4 Leute und der Mann am Automat bestätigen konnte das sie sich angestellt hatte. Hat sie eine Strafe bekommen.“ Die Situation: Die Frau habe sich laut mehreren Zeugen korrekt angestellt, konnte ihr Ticket aber erst verspätet lösen.

©Reddit Auf Reddit schildert eine Person den Vorfall in einer Grazer Bim.

Mehrere ähnliche Erfahrungen

Die Person berichtet zudem von eigenen Erlebnissen mit Kontrollen: „Ich und 3 weitere Leute haben auch mal eine bekommen weil der Bankomat am Automat kaputt war. (Mein altes Ticket war 2 min abgelaufen).“ Während dieser Fall noch nachvollziehbar gewesen sei, sei der geschilderte Vorfall „wirklich frech“.

Nutzt du die Grazer Öffis? Ja Nein Wenn es sein muss. Fahre aber lieber mit dem Rad oder gehe zu Fuß. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Das sagen die Graz Linien

5 Minuten hat bei der Holding Graz nachgefragt. Dort verweist man auf klare Regeln: „Fahrgäste müssen bereits beim Einstieg eine gültige bzw. entwertete Fahrkarte besitzen“. Ist das nicht möglich, muss das Ticket „unverzüglich und unaufgefordert direkt nach dem Einsteigen“ gekauft werden. Gerade zu Stoßzeiten kann es zwar zu Verzögerungen kommen, das ist bekannt und nachvollziehbar.

Zeitpunkt der Kontrolle entscheidend

Entscheidend ist jedoch der Moment der Kontrolle: „Zu diesem Zeitpunkt muss eine gültige Fahrkarte vorgelegt werden können“, lautet die Antwort auf die Recherche. Wird das Ticket erst beim Erblicken der Kontrolle gelöst, gilt es nicht mehr als rechtzeitig. Das betrifft auch nicht entwertete Karten – sie gelten laut Bedingungen ebenfalls als ungültig. Die Kontrollen werden im Auftrag der Graz Linien von der Firma GPS durchgeführt.

Diese Möglichkeiten hast du beim Ticketkauf

Um Probleme zu vermeiden, verweist die Holding Graz auf mehrere Alternativen: Tickets können vorab über die kostenlose GrazMobil-App, in Trafiken, an stationären Automaten oder im Service Center gekauft werden. Wichtig dabei: Online-Tickets müssen bereits vor Fahrtantritt gelöst sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 09:19 Uhr aktualisiert