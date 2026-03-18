16-Jährige missbraucht, gefilmt und erpresst – ein Täter gefasst

In Wien soll eine 16-Jährige in eine Wohnung gelockt, missbraucht und dabei gefilmt worden sein. Laut "Kronen Zeitung" wurde das Opfer mit den Aufnahmen erpresst. Ein 19-Jähriger wurde bereits festgenommen.

Der Vorfall soll sich bereits im Mai des Vorjahres ereignet haben. Laut „Krone“ wurde die Jugendliche unter einem Vorwand in eine Wohnung in Wien gelockt. Dort habe ein Mann plötzlich die Tür versperrt und die Situation eskalierte. Trotz Gegenwehr sei es zu einer Vergewaltigung gekommen. Die 16-Jährige habe sich nicht befreien können.

Weitere Übergriffe folgen

Im Anschluss soll sich ein weiterer Mann an dem Opfer vergangen haben. Die Behörden kennen laut Bericht seine Identität. Dabei handelt es sich um einen 19-Jährigen, der in Graz lebt. Auch er soll trotz Widerstand der Jugendlichen nicht von ihr abgelassen haben. Insgesamt sollen drei Männer in den Vorfall verwickelt sein.

Taten mitgefilmt

Besonders brisant: Die mutmaßlichen Täter sollen die Übergriffe gefilmt haben. Laut „Krone“-Informationen seien die Aufnahmen gezielt als Druckmittel eingesetzt worden. Demnach sollen die Männer gedroht haben, die Videos zu veröffentlichen, sollte die Jugendliche zur Polizei gehen.

Opfer schwieg zunächst

Aus Angst vor den Drohungen habe die 16-Jährige den Vorfall zunächst nicht angezeigt. Erst Monate später kam Bewegung in den Fall. Auslöser soll eine zufällige Begegnung mit einem der mutmaßlichen Täter gewesen sein. Nachdem die Jugendliche einen der Männer in einem Grazer Park wiedererkannte, erstattete sie Anzeige. Kurz darauf wurde der 19-Jährige festgenommen. Laut „Krone“ handelt es sich um einen arbeitslosen Mann, der bereits in Haft gewesen sein soll. Nach zwei weiteren Verdächtigen wird derzeit gefahndet. Die Ermittlungen der Behörden dauern an.