Kokain-Trend steigt: Neue Daten zeigen Lage in Graz

Neue EU-Daten zeigen: Der Kokainkonsum steigt weiter an - auch in Österreich. In Städten wie Graz wird besonders deutlich, wie sich das Konsumverhalten verändert.

Was Menschen konsumieren, landet am Ende im Abwasser und genau dort setzen Forschende an. Für den aktuellen Bericht der EU-Drogenagentur wurden 2025 die Abwässer von 131 Städten untersucht, darunter auch Regionen in Österreich wie Graz. Die Analyse zeigt klar: Cannabis bleibt die meistkonsumierte illegale Droge, doch Kokain legt weiter zu. Gerade in größeren Städten fallen die Mengen besonders auf, da hier bezogen auf die Gesamtfracht die größten Rückstände gemessen werden.

Graz im urbanen Vergleich

Städte wie Graz zählen zu den Regionen, in denen bestimmte Substanzen häufiger nachgewiesen werden. Vor allem bei sogenannten „Partydrogen“ wie MDMA zeigt sich ein deutlich höherer Konsum im urbanen Raum. Auch Cannabis wird in Städten stärker konsumiert als am Land. Das Bild ist dabei nicht einheitlich: Während Alkohol und Nikotin österreichweit ähnlich konsumiert werden, unterscheiden sich illegale Drogen regional deutlich.

Kokain bleibt auf dem Vormarsch

Besonders auffällig ist ein Trend, der sich seit Jahren fortsetzt. „Weiterhin ist ein Anstieg der Kokainrückstände im österreichischen Abwasser zu beobachten. Die seit mehreren Jahren dokumentierte Entwicklung verdeutlicht, wie zuverlässig sich Trends am Drogenmarkt mithilfe der europaweiten Abwasseranalyse erfassen lassen“, betont Studienleiter Herbert Oberacher. Auch wenn andere Regionen teils höhere Pro-Kopf-Werte aufweisen, ist der steigende Konsum ein gesamtösterreichisches Thema.

©D. Bullock Herbert Oberacher erklärt die Ergebnisse der Abwasseranalyse zum Drogenkonsum in Österreich.

Ein Blick auf den Alltag

Die Zahlen lassen sich auch anschaulich herunterbrechen. „Eine Einwohnerin bzw. ein Einwohner aus einer der 18 untersuchten Regionen in Österreich trinkt im Schnitt täglich ein Glas Wein, raucht drei bis vier Zigaretten und konsumiert 0,07 Joints sowie rund zwei Milligramm an aufputschenden Drogen“, erklärt Oberacher weiter. Hochgerechnet ergibt das täglich mehrere hundert Kilogramm illegaler Substanzen im ganzen Land.

Neue Substanz im Fokus

Erstmals wurde auch Ketamin genauer untersucht. Das Mittel wird eigentlich in der Medizin eingesetzt, taucht aber zunehmend auch als Droge auf. Die Ergebnisse seien laut Experten vorsichtig zu interpretieren, da medizinische Anwendungen eine Rolle spielen. Trotzdem soll das Monitoring helfen, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.

Wochenende zeigt klare Muster

Ein weiterer spannender Punkt: Der Konsum ist nicht gleichmäßig verteilt. Am Wochenende steigen die Werte für Alkohol, Kokain und MDMA deutlich an. Das deutet darauf hin, dass diese Substanzen häufig im Zusammenhang mit Feiern konsumiert werden – ein Muster, das auch für Städte wie Graz typisch ist.