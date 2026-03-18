Grazer Film feiert Weltpremiere auf der Diagonale

Der Grazer Filmemacher David Lapuch kehrt heuer auf die Diagonale zurück. Bereits 2023 wurde er für „Cornetto im Gras“ als bester Kurzspielfilm ausgezeichnet. Nun präsentiert er mit „Frutti di Mare“ seine neueste Arbeit. Die Weltpremiere findet am Sonntag, dem 22. März, um 19.45 Uhr im KIZ Royal statt. Insgesamt ist es bereits die vierte Produktion von Lapuch, die beim Festival gezeigt wird. Gedreht wurde der Film im vergangenen Jahr in Graz und Umgebung.

©Alexander Haider Der Grazer Regisseur David Lapuch bringt mit „Frutti di Mare“ seinen persönlichsten Film auf die Diagonale.

Eine Geschichte aus dem Dorfleben

Im Zentrum steht eine tragikomische Dorfgeschichte. Erzählt wird von Aufbruch, Verlust und der Suche nach dem eigenen Platz im Leben. Schauplätze sind eine Pizzeria, der Stammtisch und nächtliche Landstraßen. Eine junge Frau wird dabei immer wieder mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Regisseur Lapuch beschreibt sein Werk so: „Für mich ist Frutti di Mare ein sehr besonderer Film. Er ist vielleicht der persönlichste Teil einer losen Trilogie über das Leben und den Tod am Land – Geschichten, die immer im Realen verankert sind, aber auch einen leisen fantastischen Unterton tragen“.

Letzte Nachtschicht mit Folgen

Die Handlung folgt Anna, die als Pizzalieferantin arbeitet. Sie versucht, ihr Leben neu zu ordnen und das Dorf endgültig hinter sich zu lassen. Doch während einer letzten Nachtschicht wird sie von Erinnerungen eingeholt. Begegnungen mit einem ehemaligen Freund, familiären Konflikten und vertrauten Orten lassen sie nicht los. Gleichzeitig hält sich im Ort hartnäckig die Geschichte eines verschwundenen Lastkraftwagenfahrers, der angeblich immer wieder in der Nacht seines Verschwindens auftaucht. Auf dieser Fahrt muss Anna entscheiden, ob sie wirklich gehen kann oder ob manche Orte einen nie ganz loslassen.

©Rene Böhmer Eine letzte Nachtschicht: „Frutti di Mare“ erzählt von Abschied, Vergangenheit und Neuanfang. ©zVg Zwischen Pizzeria und nächtlichen Straßen: Der Grazer Film zeigt eine bewegende Dorfgeschichte.

Starkes Team vor und hinter der Kamera

In der Hauptrolle ist Marlene Hauser zu sehen. Mit dabei sind unter anderem Mona Kospach, Clemens Berndorff, Faris Rahoma und Anna Wagner. Für die Kamera und den Schnitt zeichnet erneut Vincent Seidl verantwortlich, mit dem Lapuch schon mehrfach zusammengearbeitet hat. Die Musik stammt von Paul Plut.

Weitere Vorstellung geplant

Neben der Premiere am 22. März gibt es eine weitere Gelegenheit, den Film zu sehen: am 23. März um 14 Uhr, ebenfalls im KIZ Royal. Damit bleibt „Frutti di Mare“ nicht nur ein Stück Grazer Filmkunst, sondern erzählt auch eine Geschichte über das Leben am Land, die lange nachwirkt.