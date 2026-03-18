Graz: Der Osterhase fährt heuer wieder mit der Bim

In Graz hoppelt der Osterhase nicht nur durch den Park - er steigt heuer wieder in die Straßenbahn. Die „Osterbim“ bringt dich und deine Familie direkt nach Mariatrost, wo die Osternester schon warten.

Der Osterhase macht in Graz einen ungewöhnlichen Zwischenstopp und steigt kurzerhand in die Bim ein.

Der Osterhase macht in Graz einen ungewöhnlichen Zwischenstopp und steigt kurzerhand in die Bim ein.

„Der Os­ter­ha­se fährt wie­der mit der Bim“, verkündet die Holding Graz – und ja, das ist in Graz tatsächlich kein Scherz. Am Ostersonntag, dem 5. April, wird die Straßenbahn zur rollenden Osterüberraschung. Statt Alltag pendelt hier nämlich der Osterhase höchstpersönlich durch die Stadt.

Vom Stadttrubel ins Osternest

Los geht’s im Stadtzentrum, Ziel ist Mariatrost und dort wird’s richtig spannend. Denn kaum angekommen, beginnt für die Kinder die wohl wichtigste Mission des Tages: Osternester finden. Unterstützt werden sie dabei vom „echten“ Osterhasen, der ganz genau weiß, wo die süßen Verstecke liegen. 45 Minuten lang wird gesucht, gelacht und gesammelt.

©Tramway Museum Graz Der Osterhase wartet schon und die Grazer „Osterbim“ steht für die besondere Fahrt bereit.

Schauen, staunen, snacken

Während die Kleinen auf Schatzsuche sind, können sich Eltern entspannt zurücklehnen oder selbst auf Entdeckungstour gehen. Die Ausstellung im Tramway Museum öffnet ihre Türen, im Shop gibt’s Kleinigkeiten zum Mitnehmen und die Modellbahnanlage zieht große wie kleine Besucher in ihren Bann. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.

Alles drin für den Ostertag

Mit dem Ticket bekommst du nicht nur die Oldtimer-Bim- und Autobusfahrt hin und retour, sondern auch das volle Osterprogramm vor Ort. Für Kinder unter 4 Jahren kostet der Spaß 6 Euro, Kinder bis 15 Jahre sind um 10 Euro dabei und Erwachsene zahlen 14 Euro.