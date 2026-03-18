Steirer verliert 300.000 Euro durch perfiden Online-Betrug

Ein Steirer tappte in eine ausgeklügelte Betrugsmasche im Internet und verlor dabei mehr als 300.000 Euro. Der Fall zeigt, wie raffiniert Täter vorgehen und warum Warnsignale oft zu spät erkannt werden.

Alles begann mit einer scheinbar harmlosen Reaktion auf eine Instagram-Story. Ein Steirer geriet so in Kontakt mit einem Profil, das sich als bekannter Krypto-Unternehmer ausgab. Laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ wirkte der Account auf den ersten Blick seriös: verifiziert, mit vielen Followern und professionellem Auftritt. Doch hinter dem Profil steckte kein erfolgreicher Investor, sondern ein Betrüger. Der Kontakt entwickelte sich rasch weiter, der Steirer wurde in Gespräche über lukrative Investments verwickelt. Was zunächst wie ein exklusiver Zugang zur Finanzwelt wirkte, entpuppte sich später als Teil einer groß angelegten Betrugsmasche.

Versprechen vom schnellen Geld

Der Mann investierte zunächst kleinere Beträge, doch es blieb nicht dabei. Schritt für Schritt stiegen die Summen – erst 10.000 Euro, später deutlich mehr. Die Plattform zeigte angeblich enorme Gewinne an, zeitweise sogar Millionenbeträge. Diese Zahlen wirkten überzeugend. Die Aussicht auf finanzielle Freiheit verstärkte seine Entscheidungen. Der Gedanke, früher in Pension zu gehen und unabhängig zu sein, trieb ihn weiter an. Zweifel rückten in den Hintergrund, obwohl die Gewinne unrealistisch hoch erschienen.

Warnsignale blieben unbeachtet

Rückblickend wurde klar: Hinweise auf den Betrug hatte es viele gegeben. So stellte sich heraus, dass die echte Person hinter dem Namen gar kein aktives Instagram-Profil betrieb. Auch öffentliche Hinweise darauf wurden übersehen. Dennoch vertraute der Steirer weiter auf die angeblichen Experten. Der Austausch blieb intensiv, immer wieder wurde zu neuen Einzahlungen geraten. Kritische Stimmen oder ein Austausch mit dem eigenen Umfeld blieben aus.

Die Falle schnappte zu

Als der Mann schließlich sein Geld auszahlen lassen wollte, begann die nächste Phase des Betrugs. Plötzlich wurden zusätzliche Gebühren verlangt; angeblich notwendig, um Auszahlungen freizuschalten oder rechtliche Hürden zu überwinden. Eine Zahlung folgte der nächsten, doch das Geld blieb aus. Schließlich brach der Kontakt komplett ab. Die Plattform verschwand aus dem Netz. Mehr als 300.000 Euro waren verloren.