Skip to content
Region auswählen:
/ ©olding Graz/Borsic
Foto auf 5min.at zeigt einen Bus der Holding Graz in Graz.
Wegen Bauarbeiten wird die Haltestelle "Karlauer Kirche/Citypark" vorübergehend verlegt.
Graz
18/03/2026
Linien 30, 39 und 67

Bauarbeiten sorgen für Änderungen bei drei Buslinien in Graz

Ab 23. März heißt es für viele Öffi-Nutzer in Graz umdenken: Wegen Bauarbeiten wird eine wichtige Haltestelle bei Citypark verlegt. Betroffen sind gleich drei Buslinien.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)

Im Bereich der Haltestelle „Karlauer Kirche/Citypark“ wird an der Fernwärmeleitung gearbeitet. Deshalb kommt es bei den Linien 30, 39 und 67 in Richtung Griesplatz zu Änderungen, teilt nun die Holding Graz mit. Die Maßnahmen beginnen am Montag, dem 23. März 2026, um 4.30 Uhr früh. Geplant sind die Arbeiten bis Freitag, den 10. April 2026, etwa 14.00 Uhr.

Neue Haltestelle eingerichtet

Während der Bauphase wird die bestehende Haltestelle nicht bedient. Stattdessen gibt es eine Ersatzlösung in unmittelbarer Nähe. Fahrgäste müssen künftig auf die Karlauerstraße ausweichen. Dort wird laut Holding Graz eine provisorische Haltestelle eingerichtet.

Was du jetzt beachten solltest

Wenn du regelmäßig mit den Linien 30, 39 oder 67 unterwegs bist, plane ein paar Minuten extra ein. Der neue Standort liegt zwar in der Nähe, dennoch kann sich dein gewohnter Weg leicht ändern. Besonders in den Morgenstunden lohnt sich ein kurzer Blick auf die aktuelle Verbindung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: