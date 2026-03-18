Grazer Schloss Eggenberg für den „Museums-Oscar“ nominiert

„Ambition & Illusion. Schloss Eggenberg: Inszenierung der Welt“ war der Titel der großen Jubiläumsausstellung 2025 in Schloss Eggenberg. Mit einzigarten internationale Leihgaben und einem innovativen Konzept für Schloss und Prunkräume begeisterte die Ausstellung fast 100.000 Gäste. Sie bildete das Herzstück der STEIERMARK SCHAU 2025. Nun ist die Eggenberger Ausstellung für den renommierten britischen „Museums + Heritage Award 2025“ in der Kategorie „beste internationale Ausstellung“ nominiert. Der Preis gilt in der Fachwelt als „Museums-Oscar“ und zählt in der internationalen Museumslandschaft als besonders begehrte Auszeichnung. Prämiert werden insbesondere innovative Ausstellungskonzepte, der gelungene Einsatz von Medien in Kombination mit Originalobjekten sowie ein herausragendes Besuchserlebnis und eine zeitgemäße Vermittlung von Inhalten.

„Besonders sinnliches und emotionales Ausstellungserlebnis“

Paul Schuster und Barbara Kaiser, die beiden Verantwortlichen der Sonderausstellung zum 400-Jahr-Jubiläum von Schloss Eggenberg, freuen sich über diese besondere Ehre: „Wir sind unendlich stolz, dass unser besonderes Ausstellungskonzept so große internationale Anerkennung gefunden hat. Die einzigartige Mischung aus historischen Räumen, kostbaren Leihgaben und unterschiedlichen Medien hat ein besonders sinnliches und emotionales Ausstellungserlebnis ermöglicht.“

©Universalmuseum Joanneum/Helmut Lunghammer Die Nominierung für den „Museums + Heritage Award“ ist eine besondere Auszeichnung für das Kurator*innen-Team Paul Schuster, Barbara Kaiser und Stefan Albl v.l.

Eggenberger Ausstellung zählt zu den fünf besten des Jahres 2025

Die „Museums + Heritage Awards“ würdigen herausragende Leistungen von Museen, Galerien und kulturellen Besucher–Attraktionen weltweit. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre zählen renommierte Institutionen und Projekte wie das Illinois Holocaust Museum & Education Center/East City Films. Illinois, USA: The Journey Back – VR Experiences (2025), das Rijksmuseum, Amsterdam, Niederlande mit Mission Masterpiece at the Rijksmuseum (2024), das dänische FLUGT – Refugee Museum of Denmark sowie die Ausstellung Casa Batlló Immersive Experience im Casa Batlló, Spanien. Ausgezeichnet werden unter anderem innovative Ausstellungskonzepte, der Einsatz digitaler Technologien sowie herausragende Vermittlungs- und Besucher–Angebote. Neben mehreren nationalen Kategorien umfasst der Award auch zwei internationale Kategorien: „Best Use of Digital“ und „International Exhibition of the Year“. Die Eggenberger Ausstellung zählt nach dem Urteil einer unabhängigen Fachjury, bestehend aus Museumsdirektoren und Kuratoren, zu den fünf besten internationalen Ausstellungen des Jahres 2025.

Gemeinsam mit Schloss Eggenberg sind folgende Museen und Ausstellungsprojekte nominiert Grand Egyptian Museum: Tutankhamun Gallery, Kairo, Ägypten

Lost Shtetl Museum, Šeduva, Litauen

British Museum Collections at Suzhou Museum, China: I Am Ashurbanipal: King of Assyria

Tūhura Otago Museum, Dunedin, Neuseeland: Mums Build a Summer Exhibition to Inspire the Next Generation

„…erfüllt uns mit großem Stolz“

„Die Nominierung der Ausstellung in Schloss Eggenberg ist eine große Freude und zugleich eine beeindruckende Bestätigung für die hohe Qualität der steirischen Museumsarbeit. Das Team des Universalmuseums Joanneum hat mit dieser außergewöhnlichen Schau ein Projekt realisiert, das weit über die Landesgrenzen hinausstrahlt und das UNESCO-Weltkulturerbe Schloss Eggenberg auf eindrucksvolle Weise ins internationale Rampenlicht rückt. Dass dieses Engagement nun auch auf dieser Ebene Anerkennung findet, ist dem großen Einsatz, der fachlichen Exzellenz und der Leidenschaft aller Beteiligten zu verdanken. Für die Entscheidung in London wünsche ich viel Erfolg“, so Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl. „Die Nominierung von Schloss Eggenberg für den ,Museums + Heritage Award‘ zeigt, dass es mit der großen Jubiläumsausstellung im Rahmen der STEIERMARK SCHAU 2025 gelungen ist, Geschichte mit innovativen Ausstellungskonzepten zeitgemäß zu vermitteln und ein breites Publikum zu begeistern. Unser besonderer Dank gilt allen voran den beiden Ausstellungsverantwortlichen Paul Schuster und Barbara Kaiser sowie allen Beteiligten, die mit ihrem Engagement und ihrer Expertise zu diesem Erfolg beigetragen haben. Dass Schloss Eggenberg als erstes österreichisches Museum auf dieser Shortlist vertreten ist, erfüllt uns mit großem Stolz“, so die beiden Direktoren des Universalmuseums Joanneum Marko Mele und Josef Schrammel.

© Thijs Wolzak Die Sonderausstellung im Rahmen der STEIERMARK SCHAU 2025 vereinte internationale Leihgaben mit einem multimedialen Ausstellungskonzept.