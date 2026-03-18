Junge Steirerin (16) missbraucht: Fahndung nach zweitem Täter läuft

Nach einem mutmaßlichen Sexualverbrechen im Mai 2025 laufen die Ermittlungen weiter. Ein 19-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft. Nach einem weiteren Beteiligten wird gefahndet.

Im Zusammenhang mit einem Vorfall in einer Wiener Wohnung wird gegen zwei Männer ermittelt. Einer der Beschuldigten, ein inzwischen 19-jähriger Staatsbürger aus Syrien, befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft. Mehr dazu hier: 16-Jährige missbraucht, gefilmt und erpresst – ein Täter gefasst. Er äußert sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Dem Mann wird laut Berichten der Kronen Zeitung vorgeworfen, gemeinsam mit einer weiteren Person eine 16-Jährige in einer Wohnung im Bereich Meidling sexuell missbraucht zu haben. Zudem steht der Verdacht im Raum, dass die Tat gefilmt und das Material später zur Einschüchterung eingesetzt wurde.

Staatsanwaltschaft Graz ermittelt

Die Ermittlungen werden mittlerweile von der Staatsanwaltschaft Graz geführt. Da sowohl die Betroffene als auch der bekannte Beschuldigte ihren Wohnsitz in der Steiermark haben und zum Tatzeitpunkt jugendstrafrechtliche Bestimmungen relevant waren, liegt die Zuständigkeit dort. Ursprünglich hieß es, dass drei Männer in den Vorfall verwickelt sein sollen. Nach neuesten Erkenntnissen sind es zwei. Nach dem zweiten Verdächtigen wird weiterhin gefahndet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 17:30 Uhr aktualisiert