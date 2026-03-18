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/ ©BF Graz
Bild auf 5min.at zeigt Rauch aus einem Gebäude kommen.
23 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz standen im Einsatz.
Graz
18/03/2026
Zimmerbrand

Person verletzt: Berufsfeuerwehr Graz rückt aus

Am späten Mittwochnachmittag, dem 18, März kam es in der Rohrbachhöhe zu einem Brand in einer Wohnung. Die Berufsfeuerwehr Graz rückte aus. Eine Person wurde dabei verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

In der Grazer Rohrbachhöhe ist am späten Nachmittag ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Das Feuer entstand in der Küche und konnte von der Berufsfeuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Eine Person wurde bei dem Vorfall verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Insgesamt standen fünf Fahrzeuge sowie 23 Einsatzkräfte im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 21:11 Uhr aktualisiert
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