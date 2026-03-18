Person verletzt: Berufsfeuerwehr Graz rückt aus

Am späten Mittwochnachmittag, dem 18, März kam es in der Rohrbachhöhe zu einem Brand in einer Wohnung. Die Berufsfeuerwehr Graz rückte aus. Eine Person wurde dabei verletzt.

In der Grazer Rohrbachhöhe ist am späten Nachmittag ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Das Feuer entstand in der Küche und konnte von der Berufsfeuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Eine Person wurde bei dem Vorfall verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Insgesamt standen fünf Fahrzeuge sowie 23 Einsatzkräfte im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 21:11 Uhr aktualisiert