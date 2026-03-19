Musikverein Graz startet in 212. Saison

Von Mahler bis Mozart, von Weltstars bis Nachwuchs: Der Musikverein Graz setzt in der neuen Saison auf große Gefühle, Naturklänge und frische Ideen.

Von Mahler bis Mozart, von Weltstars bis Nachwuchs: Der Musikverein Graz setzt in der neuen Saison auf große Gefühle, Naturklänge und frische Ideen.

Im Stefaniensaal wurde am Mittwochabend, dem 18. März 2026, die 212. Saison des Musikvereins Graz vorgestellt. Intendant Michael Nemeth präsentierte dabei ein Programm, das ein zentrales Thema in den Mittelpunkt stellt: die Verbindung von Musik und Natur. „Musik und Natur sind seit jeher tief miteinander verwoben und sorgen (frei nach Goethe) für Ruhe und Besinnung. Im Orchesterzyklus der Saison 2026/27 greifen wir diese Thematik auf“, so Nemeth. Werke wie Mahlers 3. Symphonie, Dvořáks „In der Natur“ oder Schumanns „Frühlingssymphonie“ sollen genau diese Klangwelten hörbar machen. Auch moderne Akzente wie Fazil Says „Mother Earth“ finden ihren Platz.

Mozart trifft Beethoven

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wiener Klassik. Im Beethovenjahr 2027 wird der Komponist mit mehreren Konzerten gefeiert, gleichzeitig widmet sich der Musikverein intensiv Wolfgang Amadeus Mozart. „Wir möchten die Wiener Klassik in breiter Klangvielfalt zeigen“, erklärt Nemeth. Geplant sind unter anderem ein Mozart-Fest, ein Kammerkonzert unter dem Titel „Mozart. Ernsthaft?“ sowie ein Überraschungskonzert der Philharmonix. Große Namen wie Rudolf Buchbinder oder das Bruckner Orchester Linz stehen ebenfalls auf dem Programm.

©Margit Kundigraber Georg Bucher und Michael Nemeth ©Musikverein Graz Intendant Michael Nemeth stellte im Grazer Stefaniensaal die neue Saison des Musikvereins vor.

Von Barock bis Moderne entdecken

Neben bekannten Werken setzt der Musikverein auch auf musikalische Entdeckungen und neue Perspektiven. Komponistinnen wie Maddalena Lombardini Sirmen, Lera Auerbach oder Rebecca Clarke werden ebenso präsentiert wie zeitgenössische Werke. „Unsere kreativen Vermittlungsprogramme und erfrischenden Formate wie ‚Cuban Christmas‘ […] öffnen neue Räume der Begeisterung“, sagt Nemeth. Gleichzeitig feiert das Landesjugendsinfonieorchester Steiermark sein zehnjähriges Bestehen.

Internationale Stars und starke Zyklen

Die Saison bringt zahlreiche hochkarätige Künstler nach Graz. Placido Domingo, María José Siri oder Daniel Ottensamer sind ebenso angekündigt wie internationale Orchester aus ganz Europa. Der Orchesterzyklus umfasst mehrere Doppelkonzerte, ergänzt durch Auftritte der Grazer Philharmoniker. Auch Kammermusik-Fans kommen auf ihre Kosten – etwa mit dem Jerusalem Quartet oder dem Quatuor Ébène.

Angebote für Jung und Neugierige

Neben den klassischen Konzerten setzt der Musikverein verstärkt auf Vermittlung. Familienkonzerte, Schulprogramme und Workshops sollen neue Zielgruppen ansprechen. Kinder können etwa bei interaktiven Formaten rund um Fußball oder Weltraum in die Welt der Musik eintauchen. Zusätzlich gibt es Einblicke hinter die Kulissen, öffentliche Proben und Kurzkonzerte. Mit rund 31.000 Besuchern pro Saison bleibt der Musikverein Graz ein zentraler Treffpunkt für Musikliebhaber. Auch 2026/27 zeigt sich: Hier trifft Tradition auf frische Ideen und Graz wird einmal mehr zur Bühne für große Klänge.