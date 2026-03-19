Darum qualmt es am Dienstag am Buchkogel

Am 24. März kann es am Grazer Buchkogel rauchen und qualmen - und das ist gewollt. Einsatzkräfte proben den Ernstfall eines Waldbrands. Auch ein neuer Militärhubschrauber kommt erstmals zum Einsatz.

Wenn es am Dienstag, dem 24. März, frühmorgens am Buchkogel raucht, brauchst du dir keine Sorgen machen. In Graz läuft an diesem Tag die größte Waldbrandübung seit Jahren. Einsatzkräfte proben dabei unter realistischen Bedingungen den Ernstfall und trainieren das Zusammenspiel zahlreicher Organisationen.

Unklarer Notruf als Ausgangspunkt

Ausgangspunkt der Übung ist ein Notruf: Ein Spaziergänger meldet starken Rauch, kann den Ort aber nicht genau angeben. Genau hier beginnt die Herausforderung für die Einsatzkräfte. Zuerst muss geklärt werden, wo sich der Brand befindet, etwa mithilfe einer Drohne. Danach folgen wichtige Fragen: Welche Wege sind befahrbar? Wie steht der Wind? Wird schweres Gerät benötigt? Und welche Unterstützung können andere Organisationen leisten? Erst wenn diese Punkte geklärt sind, startet der eigentliche Löscheinsatz.

Neuer Hubschrauber im Einsatz

Ein besonderer Fokus liegt auch auf der Zusammenarbeit mit dem Bundesheer. In der Gablenz-Kaserne üben rund 40 Flughelfer der Feuerwehr und der Bergrettung mit dem neuen Militärhubschrauber AW 169 „Lion“. Dabei geht es um Einsatzgrundsätze, Kommunikation und Sicherheit. Auch praktische Übungen wie der Windenbetrieb und der Einsatz eines Löschbehälters („Bambi Bucket“) stehen am Programm. Für den Hubschrauber ist es der erste Assistenzeinsatz in Graz.

Rund 100 Personen beteiligt

Insgesamt sind rund 100 Personen an der Übung beteiligt. Dazu zählen unter anderem die Berufsfeuerwehr Graz, das Sicherheitsmanagement der Stadt, die Bergrettung, das Rote Kreuz und das Bundesheer. Solche Übungen sind im Katastrophenschutzplan der Stadt fest verankert. Sie helfen dabei, Abläufe zu überprüfen und weiterzuentwickeln, damit im Ernstfall alles reibungslos funktioniert.

©BMLV/Daniel Trippolt „Lion“, der neue Bundesheer-Hubschrauber, absolviert seinen ersten Assistenzeinsatz in Graz.

Sperren am Übungsgelände

Während der Übung ist das Gelände rund um den Buchkogel sowie beim Rückhaltebecken Bründlbach gesperrt. Hinweisschilder und Absperrungen sind vor Ort. Die Stadt Graz ersucht dich, diese zu beachten und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten, damit die Übung sicher über die Bühne gehen kann.