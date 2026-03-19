Stadt Graz empfiehlt Impfungen gegen FSME und HPV

In Graz zieht es die Menschen wieder ins Freie, doch mit den warmen Tagen kommen auch die Zecken zurück. Die Stadt ruft deshalb dazu auf, den Impfschutz jetzt zu überprüfen und rechtzeitig aufzufrischen.

Die Tage werden länger, die Parks in Graz füllen sich, denn der Frühling ist da. Doch mit den warmen Temperaturen kehren auch die Zecken zurück. Wer die Zeit draußen unbeschwert genießen will, sollte jetzt vorsorgen. Das Gesundheitsamt der Stadt Graz empfiehlt, den FSME-Impfschutz zu kontrollieren und gegebenenfalls aufzufrischen. „Die Impfstelle des Gesundheitsamtes ist nicht nur kostengünstig, sondern bietet auch einen Spezialservice: wer einmal dort war, um sich impfen zu lassen, bekommt automatisch eine Verständigung, wenn es Zeit für eine Auffrischungsimpfung ist“, erklärt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).

©Stadt Graz/Foto Fischer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) empfiehlt, den Impfschutz rechtzeitig zu überprüfen.

Impfen auch ohne Termin möglich

Ein Vorteil für Grazerinnen und Grazer: Die Impfung ist im Gesundheitsamt unkompliziert möglich. Auch ohne Termin kann man sich dort täglich impfen lassen. Die Impfzeiten ohne Anmeldung sind von Montag bis Freitag jeweils von 10.15 bis 13 Uhr, die Nummernausgabe endet um 12 Uhr. Bei großem Andrang kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Letzte Chance bei HPV-Impfung

Neben der FSME-Impfung weist die Stadt auch auf eine wichtige Frist hin: die HPV-Impfung. Humane Papillomaviren können verschiedene Krebsarten auslösen, darunter Gebärmutterhalskrebs. Für Personen über 21 Jahren gilt derzeit: Wer die erste Impfung bereits erhalten hat, kann sich die zweite noch bis zum 30. Juni kostenlos holen. „Diese Frist ist eine echte Chance – und sie läuft ab“, betont Krotzer. „Darum jetzt die Impfung holen, um spätere Kosten zu vermeiden.“ Weitere Informationen gibt es online unter graz.at oder telefonisch unter 0316/872 3222.