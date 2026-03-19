Grazer Studentin entwickelt Virtual Reality-Therapie gegen Spinnenangst

In Graz arbeiten Forschende an einer neuen Methode gegen Spinnenphobie: Ein VR-System passt sich in Echtzeit an deine Angst an. Herzfrequenz und Hirnströme entscheiden dabei, wie intensiv die Konfrontation wird.

Ein Grazer Forschungsteam zeigt, wie Virtual Reality (VR) und Hirndaten die Behandlung von Spinnenangst deutlich präziser machen könnten.

Ein Grazer Forschungsteam zeigt, wie Virtual Reality (VR) und Hirndaten die Behandlung von Spinnenangst deutlich präziser machen könnten.

Stell dir vor, die Spinne vor dir reagiert auf deine Angst – genau das macht ein neues System der TU Graz möglich. Forschende haben mit „VRSpi“ einen Prototyp entwickelt, der die Intensität von virtuellen Spinnen automatisch anpasst. Während du dich in einer VR-Umgebung befindest, misst das System deine Hirnaktivität und Herzfrequenz. Auf Basis dieser Daten wird in Echtzeit gesteuert, wie nah oder zahlreich die Spinnen erscheinen. Ziel ist es, dich weder zu überfordern noch zu unterfordern.

Objektive Daten statt Gefühl

Spinnenangst gehört zu den häufigsten Phobien. Üblicherweise wird sie mit Expositionstherapie behandelt, also durch schrittweise Annäherung an den Angstauslöser. Auch Virtual Reality kommt dabei schon zum Einsatz. Bisher entscheiden Therapeuten meist nach subjektivem Eindruck, wie intensiv die Konfrontation ist. Genau hier setzt VRSpi an: Das System nutzt messbare Daten aus Gehirn und Körper, um die Therapie genauer zu steuern.

Hast du Angst vor Spinnen? Ja! Die soll mir auf keinen Fall zu nahe kommen. Nein – warum denn auch. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Was im Gehirn passiert

Entwickelt wurde das System im Rahmen einer Masterarbeit unter der Leitung von Selina C. Wriessnegger. Besonders wichtig ist dabei ein bestimmtes Muster im EEG, die sogenannte frontale Alpha-Asymmetrie. Sie zeigt, wie stark Angst gerade ausgeprägt ist. „Die Hirnströme und Herzfrequenz liefern uns verlässliche Hinweise darauf, wie stark jemand gerade belastet ist“, erklärt Wriessnegger. Bei Angst ist vor allem der rechte Frontallappen aktiver – ein klares Signal für das System.

Test im virtuellen Keller

In einer ersten Studie wurde das System mit 21 gesunden Probanden getestet. Ausgerüstet mit EEG-Haube und VR-Brille fanden sie sich in einem virtuellen Kellergewölbe wieder. Dort begegneten sie unterschiedlich intensiven Reizen – von kleinen einzelnen Spinnen bis hin zu vielen großen Tieren. Parallel zu ihren eigenen Einschätzungen analysierte ein Algorithmus die Hirndaten in Echtzeit. Das Ergebnis: Mit steigender Angst veränderte sich die Gehirnaktivität messbar.

©INE – TU Graz Neuroadaptives VR-System zur Behandlung von Spinnenphobie.

Großes Potenzial, aber mit Hürden

„Unsere Ergebnisse belegen, dass sich Angstzustände zuverlässig im Gehirn messen lassen und die Daten für eine adaptive Steuerung virtueller Umgebungen nutzbar sind“, sagt Wriessnegger. Damit könnten Therapien künftig individueller werden. Noch gibt es aber Herausforderungen: Vor allem die benötigte EEG-Hardware ist aufwendig und erfordert geschultes Personal. Kompaktere Lösungen existieren zwar, sind aber derzeit noch weniger genau.