Dobl-Zwaring: Spatenstich für 37 Wohnungen und neue Geschäftsflächen

In Dobl-Zwaring entsteht ein neues Wohn- und Gewerbeprojekt mit 37 Wohnungen und flexiblen Geschäftsflächen. Der Spatenstich fiel am Mittwoch, 18. März, - fertig sein soll alles bis Herbst 2027.

Mit dem Spatenstich am 18. März 2026 fiel der offizielle Start für ein neues Bauprojekt im Zentrum von Dobl-Zwaring (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark). Gemeinsam mit Vertreter der Gemeinde und ÖWG Wohnbau gab Bürgermeisterin Waltraud Walch (ÖVP) den Auftakt für das Vorhaben. Errichtet wird ein Ensemble, das Wohnen und Arbeiten miteinander verbindet. Insgesamt entstehen mehrere Gebäude mit Mietwohnungen sowie Büro- und Gewerbeflächen. Die Fertigstellung ist für Herbst 2027 geplant.

Wohnen und Arbeiten an einem Ort

Ein zentrales Gebäude in der Unterbergstraße 62 kombiniert Gewerbe, Büros und Wohnungen. Im Erdgeschoss sind bis zu 800 Quadratmeter flexibel nutzbare Geschäftsflächen vorgesehen, etwa für Ordinationen, Cafés oder Handel. Auch im Obergeschoss stehen individuell gestaltbare Büroflächen zur Verfügung. „Durch die Teilflächenanmietung stehen künftigen Mieter:innen bei der Ausgestaltung viele Möglichkeiten offen. Umso früher sie sich melden, umso besser können wir auf ihre Bedürfnisse eingehen. Im belebten Ortskern ist dieser Standort die optimale Ergänzung, um das bestehende Gewerbeangebot von Dobl-Zwaring zu vervollständigen“, erklärt Hans Schaffer von ÖWG Wohnbau.

©bildraum.at | o soll das neue Quartier im Zentrum von Dobl-Zwaring nach der Fertigstellung aussehen.

37 neue Wohnungen geplant

Im selben Gebäude entstehen zudem 13 freifinanzierte Mietwohnungen mit ein bis zwei Zimmern. Die Wohnflächen liegen zwischen 27 und 56 Quadratmetern. Ergänzt wird das Projekt durch drei weitere Häuser mit insgesamt 24 geförderten Mietwohnungen. Diese bieten zwei bis vier Zimmer und Wohnflächen von 50 bis 89 Quadratmetern. Sechs Wohnungen werden als Maisonetten ausgeführt. Balkone, Terrassen oder Gärten sorgen je nach Lage für zusätzlichen Wohnkomfort. Alle Einheiten werden mit Einbauküchen ausgestattet.

Fokus auf leistbaren Wohnraum

Für die Gemeinde ist das Projekt ein wichtiger Schritt in der Entwicklung. „Dobl-Zwaring ist eine Gemeinde, die sich besonders dynamisch entwickelt. Gerade deshalb ist es für uns von zentraler Bedeutung, vor allem für junge Menschen leistbaren Wohnraum – wie ÖWG Wohnbau mit diesem Projekt – zu schaffen, damit junge Familien hier ihre Zukunft aufbauen und unsere Gemeinschaft aktiv mitgestalten können“, so Bürgermeisterin Walch.

Zentrale Lage mit hoher Lebensqualität

Neben modernem Wohnraum punktet das Quartier auch mit seiner Lage. Geschäfte und Gastronomie sind fußläufig erreichbar. Grünflächen und Spielplätze sind ebenso geplant. In der Umgebung laden Rad- und Spazierwege zur Bewegung ein, der Schwarzlsee ist in weniger als zehn Minuten erreichbar. „Durch die Kombination von Gewerbeflächen und attraktiven Wohnraum schaffen wir ein vielfältiges Angebot, das sowohl Wohnraum für unterschiedliche Lebenssituationen als auch attraktive Flächen für Betriebe und Dienstleister bietet. So gestalten wir das Zentrum in Dobl-Zwaring attraktiver und leisten einen wichtigen Beitrag zur zukunftsorientierten Entwicklung der Gemeinde“, so Schaffer abschließend.