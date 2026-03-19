8.500 Bewerbungen bei der Stadt Graz seit 2021

Die Stadt Graz verzeichnet seit 2021 mehr als 8.500 Bewerbungen auf offene Stellen. Neue Zahlen zeigen, wie sich Interesse, Personalstand und Auswahlverfahren entwickelt haben.

Zwischen Ende 2021 und 2025 schrieb die Stadt Graz 190 Stellen öffentlich aus. Insgesamt gingen 8.509 Bewerbungen ein, 3.174 Personen wurden zu Hearings eingeladen. In diesem Zeitraum wurden 2.124 neue Mitarbeiter aufgenommen. Besonders viele Bewerbungen gab es im Jahr 2025. „Die Stadt Graz funktioniert nur, weil tausende Mitarbeiter täglich für die Menschen in dieser Stadt arbeiten. Das Personalamt sorgt dafür, dass die richtigen Menschen an den richtigen Stellen tätig sind“, sagt Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ).

Mehr Bewerbungen für Leitungsfunktionen

Auch bei Führungspositionen zeigt sich eine Veränderung. Laut den vorliegenden Daten bewarben sich zwischen 2017 und 2019 durchschnittlich rund 18 Personen pro Ausschreibung für Abteilungsleitungen. Seit 2022 liegt dieser Wert bei durchschnittlich 34,6 Bewerbungen. „Das zeigt, dass die Stadt Graz für viele Menschen ein attraktiver Arbeitgeber ist. Hinter jeder Besetzung stehen transparente und sorgfältige Auswahlverfahren“, erklärt Personalamtsleiter Erich Kalcher.

©Stadt Graz/Fischer StR Manfred Eber (l.) und Personalamtsleiter Erich Kalcher.

Regeln für Personalentscheidungen

Die Stadt setzt bei der Personalauswahl auf sogenannte Objektivierungsrichtlinien. Diese sollen einheitliche und nachvollziehbare Verfahren sicherstellen. „Dass wir die Objektivierungsrichtlinien eingeführt haben, war ein wichtiger Schritt für die Stadt Graz. Damit stellen wir sicher, dass Stellenausschreibungen transparent und objektiv abgewickelt werden – und nicht das Parteibuch oder eine Bekanntschaft entscheidet, sondern Qualifikation und Leistung“, betont Eber. „Unser System zeigt, dass transparente Verfahren funktionieren. Die steigende Zahl an Bewerbungen in den letzten Jahren bestätigt, dass dieser Weg Vertrauen schafft und Früchte trägt“, so Eber weiter.

Mehr Personal in direkten Bereichen

Die Zahl der Beschäftigten ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Aktuell gibt es rund 3.530 Vollzeitäquivalente bei insgesamt 4.087 Bediensteten (Stand 31. Dezember 2025). Der Ausbau betrifft vor allem Bereiche mit direktem Kontakt zur Bevölkerung, etwa Kinderbetreuung, Pflege sowie Sozial- und Gesundheitsverwaltung. „Die Stadt Graz ist keine Tintenburg. Ein Großteil unserer Mitarbeiter arbeiten direkt mit Menschen, beispielsweise in der Kinderbetreuung, Pflege, Sozialarbeit oder bei der Feuerwehr“, erklärt Kalcher.

Entwicklung bei Vielfalt und Kosten

Auch die Zusammensetzung der Belegschaft hat sich verändert: 2025 haben 685 Mitarbeiter einen Migrationshintergrund, 2011 waren es 171. Für das Jahr 2026 sind laut Voranschlag rund 449,7 Millionen Euro für Personal und Pensionen vorgesehen. Ein wesentlicher Anteil entfällt auf Pensionen früherer Beamter. Der Höhepunkt dieser Zahlungen wird derzeit um das Jahr 2031 erwartet.