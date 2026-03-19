63 Tote nach Brand: Überlebender dankt Grazer Ärzten

Nach der tödlichen Brandkatastrophe in Kočani (Nordmazedonien) wurde ein schwer verletzter Patient in Graz behandelt. Ein Jahr später kehrt er zurück - gesund und mit einer besonderen Botschaft.

Ein Jahr nach der verheerenden Brandkatastrophe im nordmazedonischen Kočani ist Andrej Nisev zurück am Uniklinikum Graz. Dort kämpfte der heute 28-Jährige einst um sein Leben. Jetzt steht er wieder auf der Station – diesmal aufrecht, gesund und mit einem klaren Ziel: Danke sagen. Gemeinsam mit seinem Bruder besucht er das Team, das ihn über Wochen intensiv betreut hat. Schokolade bringt er mit, vor allem aber persönliche Worte des Dankes.

Schwer verletzt nach Brand im Nachtclub

Am 16. März 2025 brach während eines Konzerts im Nachtclub „Pulse“ ein Feuer aus. Rund 500 Menschen waren im Lokal, als Pyrotechnik die brennbare Decke entzündete. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Feuer aus, dichter Rauch füllte den Raum. 63 Menschen starben, rund 190 wurden verletzt. Auch Nisev war unter ihnen. Er zog sich seine Verletzungen zu, als er versuchte, andere zu retten. Wenige Tage später wurde er mit einem schweren Inhalationstrauma nach Graz geflogen.

©Uniklinikum Graz Das Behandlungsteam am LKH-Univ. Klinikum Graz rund um den Leiter der allgemein-internistischen Intensivstation Philipp Eller (vorne rechts) und Christiane Kink, Stationsleitung der Intensivstation (Mitte), mit Andrej Nisev (vorne links), der ein Jahr nach der Brandkatastrophe für ein persönliches Danke nach Graz kam.

„Die Lunge war schwarz“

Auf der Intensivstation zeigte sich rasch, wie kritisch sein Zustand war. „Der Patient hatte schwerste innere Verbrennungen. Die Lunge war schwarz, die Schleimhäute waren verkohlt“, sagt Assoz.-Prof. Dr. Philipp Eller. Insgesamt 50 Tage wurde Nisev in Graz behandelt, viele davon an der künstlichen Lunge. „Ohne diese spezialisierten Versorgungsmöglichkeiten hätte er sehr wahrscheinlich nicht überlebt.“ Auch die Pflege erinnert sich genau: „Besonders in Erinnerung bleibt mir, dass der Bruder den Patienten täglich besucht hat“, sagt Stationsleiterin Christiane Kink. Trotz Sprachbarriere entstand eine enge Verbindung.

Zurück ins Leben gekämpft

Nach rund zwei Monaten war Nisev stabil genug für die Verlegung nach Skopje. Heute ist er vollständig genesen und kann wieder ein normales Leben führen. Sein Besuch in Graz zeigt, wie diese Geschichte weiterging, etwas, das dem Team im Alltag oft verborgen bleibt. „Es ist einfach eine Freude zu sehen, dass man Gutes getan hat“, so Kink. „Es ist schön zu erleben, dass Menschen nach einem so langen Intensivaufenthalt wieder vollkommen im Leben stehen.“

Zusammenarbeit über Grenzen hinweg

Die Behandlung war Teil eines europaweiten Hilfsprogramms. Insgesamt wurden vier Patienten aus Kočani in Graz versorgt – alle haben überlebt. Für Lars-Peter Kamolz, Leiter des Zentrums für Schwerbrandverletzte, zeigt der Fall die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit: „Aber gerade bei Bränden in geschlossenen Räumen sind die Schäden an Atemwegen und Lunge oft das eigentliche Problem.“ Beim Jahrestag in Nordmazedonien wurde diese Zusammenarbeit gewürdigt. Vertreter aus ganz Europa, darunter auch Kamolz, nahmen an einem Gedenktreffen teil.

Kraft für den Alltag

Für das Team in Graz bleibt der Besuch mehr als nur ein Wiedersehen. „Das sind die Erlebnisse, die im Alltag Kraft geben“, sagt Philipp Eller. Ein Foto des Treffens hängt nun auf der Station – als Erinnerung daran, dass sich der Einsatz lohnt.