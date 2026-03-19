Cargo Terminal in Graz wird weiter ausgebaut

In Graz wird der Cargo Terminal weiterentwickelt: Der Logistikstandort wächst und soll künftig noch mehr Güter abwickeln. Das stärkt nicht nur die Region, sondern bringt auch zusätzliche Infrastruktur und Arbeitsplätze.

Seit 2003 ist der Cargo Terminal Graz in Betrieb und längst mehr als nur ein Umschlagplatz. Der Standort hat sich in den vergangenen 23 Jahren zu einem fixen Bestandteil der steirischen Logistik entwickelt. Über 40 Unternehmen haben sich rund um das Gelände angesiedelt, täglich arbeiten hier etwa 1.600 Personen. Mit einer Fläche von 125 Hektar zählt der Terminal bereits jetzt zu den acht größten Logistikzentren Europas. Erst vor rund eineinhalb Jahren wurde der Bestand modernisiert und die Anschlussbahn Nord entlang der Koralmbahn in Betrieb genommen.

Nachfrage steigt deutlich an

Die Anforderungen wachsen jedoch weiter. Vor allem die steigende Nachfrage nach Logistik-Umschlagplätzen sowie Prognosen wichtiger Kunden, insbesondere aus der Automobilbranche, machen einen weiteren Ausbau notwendig. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) betont: „Um zukünftige Volumina abwickeln zu können und den Wettbewerbsvorteil am Standort langfristig zu sichern, sind weitere Infrastrukturerweiterungen notwendig. Die eben eröffnete Koralmbahn und der in Bau befindliche Semmeringbasistunnel bieten enorme Chancen”.

©Land Steiermark LR Claudia Holzer und LR Willibald Ehrenhöfer mit den Geschäftsführern der Güterterminal Werndorf Projekt GmbH Reinhard Hinrichs (l.) und Heimo Kniechtl (r.).

Neue Projekte bereits geplant

Konkret sind bereits mehrere Maßnahmen vorgesehen. Noch heuer soll entlang der Koralmbahn ein zusätzlicher Kran errichtet werden. Außerdem ist geplant, die Schieneninfrastruktur sowie Umschlagsflächen im Bereich der Liegenschaft „Astra“ um rund 20 Hektar zu erweitern. Auch der sogenannte „Infrastrukturknoten Süd“ nimmt Form an: Dort sollen Lkw-Wartebereiche inklusive EU-konformer E-Ladeinfrastruktur entstehen. Zusätzlich sind eine bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr durch Bushaltestellen sowie die Fortführung des Landesradwegs entlang der L381 vorgesehen.

Drehscheibe für die Wirtschaft

Für die steirische Wirtschaft spielt der Terminal eine zentrale Rolle. Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) sagt: „Der Cargo Terminal Graz ist mittlerweile eine zentrale Infrastruktur-Drehscheibe im Herzen Europas und damit ein echtes Tor zur Welt für die steirische Wirtschaft.” Gerade exportorientierte Betriebe seien auf leistungsfähige Logistik angewiesen, um international konkurrenzfähig zu bleiben.

220 Millionen Euro Wertschöpfung jährlich

Schon jetzt zeigt sich die wirtschaftliche Bedeutung deutlich: Der Cargo Terminal Graz generiert gemeinsam mit den ansässigen Unternehmen und Zulieferbetrieben eine jährliche Bruttowertschöpfung von rund 220 Millionen Euro. Mit dem geplanten Ausbau soll dieser Wert weiter steigen und damit auch die Bedeutung des Standorts für die gesamte Region.