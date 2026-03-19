„Weit sichtbarer Rauch“: Was hinter dem Einsatz am Buchkogel steckt

Am Dienstag, dem 24. März trainieren Einsatzkräfte den Ernstfall eines Waldbrands im Bereich des Buchkogels. Sichtbarer Rauch und zahlreiche Fahrzeuge sind Teil der Übung - "kein Grund zur Sorge", betont die Berufsfeuerwehr Graz.

Die Berufsfeuerwehr Graz führt am Dienstag, dem 24. März, gemeinsam mit mehreren Einsatzorganisationen und Behörden eine groß angelegte Waldbrandübung durch. Schauplatz ist der Buchkogel, wo unter realitätsnahen Bedingungen ein Brandereignis simuliert wird. Dabei kommt es bewusst zu einer weithin sichtbaren Rauchentwicklung. Die Feuerwehr betont jedoch: „Die zahlreichen Einsatzfahrzeuge und Einsatzkräfte sind kein Grund zur Sorge!“ Ziel der Übung ist es, bestmöglich auf mögliche Waldbrände vorbereitet zu sein und das Zusammenspiel aller beteiligten Kräfte zu verbessern.

Größe Waldbrandübung seit Jahren

Laut den Organisatoren handelt es sich um die größte Waldbrandübung seit Jahren in der Region. Im Fokus stehen insbesondere die Koordination zwischen den verschiedenen Organisationen sowie die praktische Umsetzung von Maßnahmen im Ernstfall. Während der Übung ist das Gelände rund um den Buchkogel sowie der Bereich beim Rückhaltebecken Bründlbach gesperrt. Entsprechende Absperrungen und Hinweise vor Ort sollen Besucherinnen und Besucher informieren.

Zweiter Teil der Übung in Gablenz-Kaserne

Ein zweiter Teil der Übung findet in der Gablenz-Kaserne statt. Dort erhalten rund 40 Flughelfer der Feuerwehr und der Bergrettung die Möglichkeit, den neuen Militärhubschrauber AW169 Lion kennenzulernen und sich mit dessen Einsatzmöglichkeiten vertraut zu machen.