Radikale Blicke auf die Blume: Kunsthaus Graz zeigt zwei neue Ausstellungen

Mit der Ausstellung „30 % Löwenzahn“ präsentiert das Kunsthaus Graz vom Foyer bis zum Dach eine eng verwobene Schau: Kultur- und naturhistorische Objekte aus den Sammlungen des Universalmuseums Joanneum, des Franz-Nabl-Instituts und von verschiedenen Privatleihgeber treten in Dialog mit mehr als 30 zeitgenössischen Positionen. Der Titel „30 % Löwenzahn“ ist das Leitmotiv der Ausstellung und geht auf eine Aussage der wegweisenden Bio-Art-Künstlerin Suzanne Anker zurück: Blumen seien zu einem Drittel mit uns verwandt. Im Zusammenspiel mit Emily Dickinsons Gedicht Bloom und ihrer darin formulierten Forderung nach Respekt gegenüber der großen Verantwortung der Blume entsteht die Einladung, aus dieser inneren Verbundenheit heraus offen, widerständig und zugleich bescheiden zu lernen. Die Ausstellung plädiert für eine neue Form poröser Aufmerksamkeit – eine Haltung, die auf das abgestimmt ist, was langsam wächst, Zeit braucht und Gemeinschaft bildet.

Vielstimmige Auseinandersetzung mit unserer Zeit

Angesichts ökologischer Krisen, kolonialer Nachwirkungen und digitaler Beschleunigung ist es umso dringlicher, das Schöne als erkenntnisstiftende Kraft ernst zu nehmen. Viele Arbeiten der Ausstellung fordern dafür einen Perspektivenwechsel: So lädt Anna Ridlers Medieninstallation Circadian Bloom die Besucher ein, in die Eigenzeit der Blume einzutreten: Ihre „Blumenuhr“ macht Zeit als relatives Gefüge erfahrbar, in dem sich Blüten präzise – und doch individuell – im Rhythmus von Sonne und Erde öffnen und schließen. Einen Perspektivenwechsel fordert Thomas Stimms überdimensionaler Löwenzahn ab 1. April am Grazer Bahnhofsvorplatz sowie mit seiner Knospe im Kunsthaus, wo die sonst übersehene Pflanze auf Augenhöhe tritt. Im Umgang mit Blumen sind pflanzliche und symbolische Widerstandskraft eng verwoben: Sanja Iveković bringt Revolutionslieder in den Travelator des Kunsthauses, Anna Jermolaewa zeigt in „The Penultimate“, wie Volkswiderstand die Blume als Bild persönlicher Verletzlichkeit nutzt und beharrlich friedliche Lösungen einfordert.

Blumen erheben selbst ihre Stimme

In den Arbeiten von Iris Andraschek, Agnieszka Polska sowie Viltė Bražiūnaitė & Tomas Sinkevičius erheben die Blumen selbst ihre Stimme: als fühlende Gegenüber, die sich Zuschreibungen widersetzen und vor ökologischer Ausbeutung warnen. Wie Blumen auch mit globaler Extraktion und Identitätsüberformung verknüpft sind, zeigt Sonya Schönberger am Beispiel des Rosenhandels. Joiri Minaya verfolgt kolonial-botanische Verflechtungen – von Stereotypen des „Tropischen“ und „exotisch Weiblichen“ als Narrativen der Selbstermächtigung. Eine solche Kraft zeigt auch Neja Tomšič: Sie forscht zu slowenischen Arbeitsmigrantinnen in Alexandria, die neben ihrer Tätigkeit als Ammen eigene Gärten anlegten – als Räume kultureller Erinnerung und Selbstbehauptung.

Alles dreht sich um Pflanzen

Ein Fokus der Gruppenausstellung liegt auf der produktiven Zusammenarbeit mit Pflanzen. Als wachsende Sammlung emotionaler Beziehungen zu Blumen ruft Regula Dettwiler Besucher dazu auf, eigene getrocknete Blumen ins „Herbarium der Gefühle“ zu bringen. Das Projekt erfährt im Kunsthaus Graz seine zweite Auflage, 2025/2026 wurde es bereits in der Landesgalerie Niederösterreich umgesetzt. Die Arbeit im Garten und mit Blumen lässt in einen Kosmos eintauchen, in der Wissenschaft, Kultur und Natur im hybriden Raum von tröstender Metamorphose und Naturphilosophie zusammenkommen. Das zeigen Objekte und Arbeiten wie jene der gärtnernden Schriftstellerin Barbara Frischmuth, der Film über den Gartenphilosophen Alan Chadwick oder Fotoarbeiten der blumenliebenden Fotografin Elfie Semotan. Markus Jeschaunig schafft im Rahmen der Ausstellung – und darüber hinaus – einen kleinen Schatten- und Kühlgarten auf der Dachterrasse des Eisernen Hauses als Prototyp klimagewappneter Stadtarchitektur. Nina Schuiki tritt unterstützend in Dialog mit der Architektur, indem sie aus der Heilpflanze Alant, angepflanzt im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing, einen Duft extrahiert und durch die Lüftung des Museums ziehen lässt. Ryts Monet faltet Bouquets aus Banknoten und schafft so eine unerwartete Währungsunion revolutionärer Staaten. Wie sehr Kultur und Natur durch unsichtbare Energien verbunden sind und der Mensch darin Heilungs- und Schutzrituale schafft, zeigt sich in Alois Neuholds Bilderschichtungen ebenso wie in Anita Fuchs’ wilden „Ghillie Suits“: ein wehrhaftes Paar Tarnanzüge aus ihrer renaturierten Wiese beim MuseumsQuartier (Wien), das darauf wartet, für Biodiversität angezogen zu werden. In Andrea Bowers „Chandeliers of Interconnectedness“ bekommt das Motiv der Natur-Kultur-Verbundenheit eine queer-feministische Dimension und beschwört wie die 180 Millionen Jahre alte Seelilie – ein versteinertes, blumenähnliches Tier – das grundsätzlich Hybride. Zyklisch zur Bedeutung von Zeit führen Suzanne Ankers Skulpturen „When Crystals Spawn Flowers“, die von überzogenen Hoffnungen eines ewig blühenden Lebens im Schutz der Technologie handeln. Als respektvolle Alternative verabschiedet Jonas Mekas das Publikum in seinem bildgewaltigen Requiem aus der Ausstellung: Mit seinem letzten künstlerischen Werk schickt er einen feierlichen, demütigen und gloriosen Dank – sein Lob der Erde.