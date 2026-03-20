Linie 64 in Graz – Haltestelle wird monatelang verlegt

In Graz kommt es ab Ende März zu Änderungen bei der Buslinie 64: Wegen Bauarbeiten wird eine Haltestelle in Puntigam vorübergehend verlegt. Was das für deine Fahrt bedeutet, liest du hier.

Die Linie 64 der Graz Linien ist bald von einer Änderung betroffen: Wegen Wasser- und Fernwärmeleitungsarbeiten in der Puntigamer Straße wird die Haltestelle Murfelder Straße angepasst, teilt die Holding Graz mit. Die Maßnahme betrifft allerdings nur eine Fahrtrichtung. Fahrgäste müssen sich daher auf eine kleine Umstellung einstellen.

Haltestelle betroffen

Konkret wird die Haltestelle Murfelder Straße in Richtung Puntigam aufgelassen. Stattdessen wird sie zur Haltestelle Rudersdorfer Straße verlegt. Wenn du in diese Richtung unterwegs bist, musst du also künftig dort ein- oder aussteigen. Wichtig: Die Änderung gilt nur vorübergehend.

Zeitraum der Änderung

Die Umstellung tritt ab Montag, dem 30. März 2026, um 4.30 Uhr in Kraft. Sie bleibt bis Freitag, dem 10. Juli 2026, um Mitternacht bestehen. In diesem Zeitraum laufen die Bauarbeiten in der Puntigamer Straße, die diese Maßnahme notwendig machen.

Keine Änderungen stadteinwärts

In der Gegenrichtung, also Richtung Liebenau Murpark, bleibt alles wie gewohnt. Hier ergeben sich laut den Graz Linien keine Änderungen im Fahrplan oder bei den Haltestellen. Du kannst diese Strecke also weiterhin ohne Anpassungen nutzen.