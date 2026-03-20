Steigende Kosten nach Iran-Krieg: Grazer Energiepolitik in Kritik

Die Energiepreise steigen - auch in Graz. Die NEOS sehen internationale Entwicklungen als Auslöser und üben Kritik an der Stadtregierung wegen Verzögerungen bei erneuerbaren Projekten.

Die aktuellen Entwicklungen rund um den Iran sorgen für Bewegung am Energiemarkt. Laut NEOS trägt auch die Drohung von Donald Trump, das größte Gasfeld der Welt anzugreifen, zur angespannten Lage bei. Eine Entspannung sei derzeit nicht absehbar. Die steigenden Preise treffen damit auch die Grazer Bevölkerung.

Abhängigkeit bleibt Thema

Für NEOS-Fraktionsvorsitzenden Philipp Pointner zeigt sich dadurch erneut ein strukturelles Problem. Graz sei weiterhin von fossilen Energieträgern abhängig. „Graz ist noch immer von fossilen Energieträgern aus Nahost abhängig. Die Energiepreise explodieren, und am Ende werden wieder die Endkundinnen und Endkunden die Zeche zahlen müssen. Die Untätigkeit der Stadtregierung schmerzt doppelt, weil wertvolle Jahre für den Umstieg auf erneuerbare und lokal erzeugte Energie einfach verschlafen wurden“, so Pointner.

©NEOS Steiermark Philipp Pointner (NEOS) kritisiert die Grazer Energiepolitik angesichts steigender Preise.

Kritik an Projektfortschritt

Im Fokus der Kritik steht unter anderem das Geothermie-Projekt. Dieses gilt als wichtiger Baustein für die Energiezukunft der Stadt. „Beim Geothermie-Projekt, essenziell für die Dekarbonisierung unserer Energieversorgung und unsere Unabhängigkeit von Öl und Gas, ist die rot-grün-rote Stadtregierung bisher nur durch Stillstand, Mutlosigkeit und Verzögerungstaktik aufgefallen. Es ist höchste Zeit, den Stillstand zu beenden und zukunftsweisende Projekte voranzutreiben“, erklärt Pointner.

Fernwärme und offene Projekte

Ein Großteil der Grazer Fernwärme wird weiterhin mit Gas erzeugt. Auch Projekte wie der „Sonnenspeicher Süd“, der rund ein Drittel der Versorgung abdecken sollte, wurden laut NEOS verzögert. Bereits im Dezember hatten die NEOS einen verbindlichen Plan für die Energiewende gefordert, dieser wurde jedoch abgelehnt.

Forderung nach Umsetzung

Aus Sicht der NEOS braucht es nun rasche Schritte. „Nur die zügige Umsetzung des Geothermieprojekts und des Sonnenspeicher Süd wird für Unabhängigkeit von Öl und Gas sorgen. Die Grazerinnen und Grazer verdienen sich eine sichere und leistbare Energiezukunft“, betont Pointner abschließend.