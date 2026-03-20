A9: Nachtsperren bei Plabutsch- und Gleinalmtunnel

Auf der A9 Pyhrn Autobahn kommt es rund um Graz zu nächtlichen Sperren. Betroffen sind der Plabutschtunnel und der Gleinalmtunnel. Bis Ostern stehen Reinigung und Wartung am Programm.

Ab 23. März wird der Plabutschtunnel in mehreren Nächten gesperrt. Jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh ist kein Durchkommen möglich. Laut ASFINAG sind insgesamt vier Nächte eingeplant. Zwei davon betreffen die Fahrtrichtung Norden, zwei die Fahrtrichtung Süden. Während dieser Zeiten wird der Verkehr durch das Grazer Stadtgebiet umgeleitet. Wer nachts unterwegs ist, sollte daher mehr Zeit einplanen.

Gleinalmtunnel folgt Ende März

Auch im Gleinalmtunnel stehen Arbeiten an. Diese beginnen ab 30. März und dauern ebenfalls vier Nächte. Dabei wird an jeweils zwei Nächten pro Fahrtrichtung gearbeitet – zuerst Richtung Süden, dann Richtung Norden. Die Sperren erfolgen ebenfalls in den Nachtstunden, um den Verkehr untertags möglichst wenig zu beeinträchtigen.