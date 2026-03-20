Neue Schuhflächen bei K&Ö in Graz: Eines der größten Sortimente der Stadt

In der Grazer Sackstraße wächst das Schuhangebot: Kastner & Öhler erweitert seine Flächen deutlich. Damit zählt das Sortiment nun zu den größten in Graz.

Kastner & Öhler hat sein Schuhangebot in Graz erweitert. Im 2. Obergeschoss für Damen und im 3. Obergeschoss für Herren wurden neue Flächen eröffnet. Damit wächst das Sortiment im gesamten Haus weiter. Zusammengerechnet zählt es nun zu den größten Schuhangeboten in der Stadt. „Mit den neuen Schuhflächen stärken wir unsere Schuhkompetenz und setzen ein klares Zeichen: Wir denken Mode ganzheitlich. Vor diesem Hintergrund ist der Ausbau unseres Angebots in Graz ein konsequenter Schritt“, so Martin Wäg, Vorstand Kastner & Öhler. Zusätzlich sind themenbezogene Pop-up-Flächen geplant. Diese sollen regelmäßig wechseln und neue Schwerpunkte setzen. Dadurch wird das Angebot laufend ergänzt und erweitert.

©K&Ö Martin Wäg betont den Ausbau: Mit neuen Schuhflächen stärkt K&Ö sein Angebot in Graz.

Bekannte Marken und Neues

Die erweiterten Flächen kombinieren etablierte Marken mit neuen Ergänzungen. So ist die Marke Bobbies nun stationär exklusiv in Österreich bei Kastner & Öhler erhältlich. Neu im Sortiment ist außerdem LLOYD, Tamaris kehrt zurück. Ergänzt wird das Angebot durch Marken wie Copenhagen, Paul Green, ON, Kennel & Schmenger, UGG und Birkenstock. Auch Polo Ralph Lauren, Hugo Boss und Tommy Hilfiger sind vertreten.

©K&Ö Neue Schuhflächen Damen 2.OG bei Kastner & Öhler in Graz/Sackstraße ©K&Ö Neue Schuhflächen Herren 3.OG bei Kastner & Öhler in Graz/Sackstraße

„Schuhe sind kein Zusatz, sondern ein entscheidender Stylingfaktor“

„Für uns ist ein Outfit erst komplett, wenn alles zusammenspielt – von Kopf bis Fuß. Denn Schuhe sind kein Zusatz, sondern ein entscheidender Stylingfaktor“, erklären Bettina Chum und Lukas Zirngast. „Dieses Jahr gibt es wieder so viele verschiedene Schuhmodelle wie lange nicht mehr am Markt. Besonders im Trend sind dieses Jahr Bootsschuhe sowie Kitten Heels.“