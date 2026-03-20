23 Katzen aus winziger Wohnung in der Steiermark gerettet

In Ilz mussten 23 Katzen aus einer nur 30 Quadratmeter großen Wohnung geholt werden. Das Tierheim Arche Noah Graz steht jetzt vor einer großen Herausforderung und bittet um Unterstützung.

In einer kleinen Wohnung in Ilz (Steiermark) spielte sich gestern (Donnerstag, 19. März) ein ungewöhnlicher Tierrettungseinsatz ab. Gleich 23 Katzen mussten aus nur rund 30 Quadratmetern geholt werden. Die Veterinärbehörde alarmierte das Tierheim Arche Noah Graz, zwei Mitarbeiterinnen rückten aus und übernahmen die Tiere.

Situation eskalierte langsam

Der ältere Bewohner empfing das Team freundlich und wollte sogar beim Einfangen helfen. Doch rasch wurde klar, dass ihn die Lage längst überfordert hatte. „Ganz offensichtlich hatte er sich um die Katzen nach bestem Wissen bemüht – anders wäre ihr insgesamt guter Zustand kaum zu erklären.“ Mit der Zeit wurden es jedoch immer mehr Tiere, bis die Situation schließlich nicht mehr zu bewältigen war.

©Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria Die Tiere sind wohlauf. Jetzt werden sie im Tierheim Arche Noah Graz versorgt.

Katzen in gutem Zustand

Am Ende konnten alle 23 Katzen gesichert ins Tierheim gebracht werden. Die Tiere sind zwischen wenigen Monaten und etwa drei bis vier Jahren alt. Erfreulich: Sie sind gut genährt und zeigten bei der ersten Untersuchung keine groben gesundheitlichen Auffälligkeiten. Allerdings waren alle Katzen unkastriert. Die Tierärztinnen reagierten sofort und kastrierten bereits am selben Tag alle Kater, zudem wurden alle Tiere medizinisch durchgecheckt.

Chance auf neues Zuhause

Der Besitzer hat auf die Katzen verzichtet. Wenn ihr Gesundheitszustand stabil bleibt, könnten die Tiere schon in etwa einem Monat vermittelt werden. Dann heißt es: raus aus dem Tierheimkäfig, rein in ein neues Zuhause. Interessierte können die Katzen bald online kennenlernen.

©Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria Für die 23 Katzen beginnt nun die Chance auf ein neues, liebevolles Zuhause.

Tierheim bittet um Hilfe

Gerade jetzt, zu Beginn der Kittensaison, bringt eine so große Anzahl an Katzen das Tierheim an seine Grenzen. Kastrationen, Pflege, Futter und Zeit kosten viele Ressourcen. Deshalb richtet das Tierheim einen klaren Appell an die Bevölkerung: Jede Unterstützung hilft, damit die Tiere nun Ruhe, Sicherheit und die Chance auf ein liebevolles Zuhause bekommen.