Wochenend-Baustelle könnte für Stau-Gefahr auf der A2 sorgen

Auf der Südautobahn kommt es am Wochenende im Raum Grimmenstein zu Einschränkungen. In Fahrtrichtung Graz wird ein Fahrstreifen gesperrt. Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen.

Auf der A2 Südautobahn beginnen am Samstag, dem 21. März, um 14.30 Uhr Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Anschlussstelle Grimmenstein. Ziel ist die Qualitätssicherung der Asphaltdeckschicht, weshalb der Fahrbahnbelag erneuert wird. Dafür wird in Fahrtrichtung Graz ein Fahrstreifen gesperrt, während ein Fahrstreifen für den Verkehr geöffnet bleibt. Gerade am Wochenende kann es dadurch zu Verzögerungen kommen, da der Verkehr nur einspurig geführt wird.

Sperre bis Sonntagabend

Die Einschränkungen bleiben bis Sonntag um 22 Uhr aufrecht, danach sind wieder alle Spuren frei befahrbar. Zusätzlich gilt im Baustellenbereich eine reduzierte Geschwindigkeit. „Die Geschwindigkeit wird im Baustellenbereich auf 60 km/h beschränkt“, so die ASFINAG. Wer unterwegs ist, sollte daher besonders aufmerksam fahren und etwas mehr Zeit einplanen.