Innenstadt im Wandel: Rückgang in der Herrengasse, Aufschwung in Lend

Die Entwicklung der Innenstädte steht österreichweit unter Druck. Laut „City Retail Report“ liegt die Leerstandsquote in der Steiermark bei 12,7 Prozent, inklusive Umbauflächen bei 18,7 Prozent. Graz liegt mit rund 5,3 Prozent deutlich darunter. Als Ursachen gelten vor allem veränderte Konsumgewohnheiten. „Innenstädte verändern sich. Entscheidend ist, wie wir diesen Wandel gestalten“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Entwicklungen wie der wachsende Online-Handel und neue Freizeitgewohnheiten seien in vielen Städten zu beobachten. „Graz steht dabei insgesamt gut da und wir gestalten diesen Wandel aktiv weiter.“

Rückgang in Herrengasse, Lendplatz im Trend

Ein differenziertes Bild zeigt sich bei der Nutzung der Innenstadt: Während die Besucherfrequenz im 1. Bezirk insgesamt stabil geblieben ist, gibt es Verschiebungen innerhalb einzelner Lagen. So sei etwa in der Herrengasse zuletzt ein Rückgang zu verzeichnen, während andere Bereiche profitieren. Als Beispiel nennt Schwentner den Lendplatz, wo sich eine vielfältige Mischung etabliert habe: „Gerade diese Vielfalt macht den Reiz aus – und sie funktioniert. Sobald die Sonne scheint, sind die Gastgärten voll und der öffentliche Raum wird intensiv genutzt.“ Die Stadt setzt daher gezielt auf Nutzungsmischung und Aufenthaltsqualität. „Wir sehen: Wenn Aufenthaltsqualität, Nutzungsmischung und ein gutes Umfeld zusammenkommen, entstehen lebendige Orte“, so Schwentner. Grundlage dafür seien unter anderem Ergebnisse einer Zukunftskonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtgesellschaft.

Schwentner: „Unser Ziel ist eine Innenstadt, die für alle da ist“

Auch international lasse sich ein klarer Trend erkennen: „Städte, die auf Aufenthaltsqualität setzen, blühen spürbar auf“, sagt Schwentner. Die Antwort auf den wachsenden Online-Handel seien „lebendige öffentliche Räume, in denen sich Menschen gerne aufhalten“. Entscheidend sei dabei das Zusammenspiel mehrerer Akteure. „Eine lebendige Innenstadt entsteht nur gemeinsam: mit engagierten Betrieben, einer aktiven Stadtentwicklung und Eigentümerinnen und Eigentümern, die bereit sind, ihre Flächen weiterzuentwickeln“, betont die Vizebürgermeisterin. Langfristig verfolgt die Stadt das Ziel einer vielseitig nutzbaren Innenstadt. „Menschen kommen dorthin, wo sie sich gerne aufhalten. Das ist die Grundlage für eine funktionierende Innenstadt“, so Schwentner. „Unser Ziel ist eine Innenstadt, die für alle da ist – zum Einkaufen, Arbeiten und Verweilen.“