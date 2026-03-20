Nach Schicksalsschlag: Rollstuhl schenkt neues Stück Freiheit

Mit einer gemeinsamen Spendenaktion haben Mitarbeiter und Bewohner einem ehemaligen Kollegen neue Mobilität ermöglicht. Die Übergabe eines elektrischen Rollstuhls wurde zu einem bewegenden Moment für alle Beteiligten.

Mit großem Engagement und gelebter Solidarität hat das Team der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ) bewiesen, was Zusammenhalt bewirken kann: Im Rahmen einer Spendenaktion für den ehemaligen Kollegen Franz Neubauer konnte ein dringend benötigter elektrischer Rollstuhl finanziert werden. Nun fand die persönliche Übergabe im Beisein seines Bruders sowie eines GGZ-Teams im familiären Rahmen statt.

Nach gesundheitlichen Vorfall war GGZ-Mitarbeiter nur eingeschränkt gehfähig

Was mit einer Initiative unter GGZ-Mitarbeiter und -Bewohner des Betreuten Wohnens am Oeverseepark begann, fand nun einen ganz besonderen und persönlichen Abschluss. Nach einem gesundheitlichen Vorfall ist der ehemalige GGZ-Mitarbeiter Franz nur eingeschränkt gehfähig und somit dauerhaft auf Pflege und Unterstützung angewiesen. Um ihm in dieser Situation zu helfen, wurde unter den Mitarbeitern und den Bewohnern des Betreuten Wohnens am Oeverseepark eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Ziel war es, finanzielle Mittel bereitzustellen, um notwendige Hilfsmittel sowie ergänzende therapeutische Maßnahmen zu ermöglichen. Im Zuge dieser Initiative konnte ein Gesamtbetrag von rund 5.000 Euro gesammelt werden.

Franz zeigte sich dankbar und sichtlich bewegt

In enger Abstimmung mit der Familie von Franz wurde rasch deutlich, dass ein elektrischer Rollstuhl eine wesentliche Verbesserung seiner aktuellen Lebenssituation bedeutet. Er ermöglicht ihm, alltägliche Wege selbstständiger zurückzulegen und gibt ihm ein Stück Eigenständigkeit zurück. Die Übergabe des Rollstuhls fand kürzlich im Beisein seines Bruders sowie GGZ-Mitarbeitern statt. Für alle Beteiligten war es ein besonderer Moment, der die ursprüngliche Idee der Spendenaktion greifbar machte. Franz zeigte sich dankbar und sichtlich bewegt, ebenso sein Bruder, der die Unterstützung als wertvolle Hilfe im täglichen Leben hervorhob.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 15:42 Uhr aktualisiert