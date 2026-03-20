VinziNest in Graz: Freiwillige für Umzug nach Sanierung gesucht

Die Sanierung des VinziNest, das bis zu 120 Menschen Unterkunft bietet, wird zu Ostern abgeschlossen. Die neuen Räumlichkeiten entsprechen modernen Standards und sollen den Bewohnerinnen einen sicheren und würdevollen Rückzugsort bieten. „Wir sind sehr froh, dass wir schon bald unseren Bewohnerinnen, Menschen die von großer Armut betroffen sind, einen Ort der Sicherheit und menschlicher Wärme bieten können“, betont Nicola Baloch, Geschäftsführerin der VinziWerke Österreich. Nach Ostern startet der Umzug aus dem Übergangsquartier in Liebenau zurück ins frisch sanierte VinziNest. Dabei werden Betten, Küchenmöbel, Spinde und Büromöbel transportiert, ab- und wieder aufgebaut.

Von 9. bis 19. April werden freiwillige Helfer gesucht

Baloch dankt allen ehrenamtlichen Helfern, die bereits während der Sanierung tatkräftig unterstützt haben: „Sie haben Unglaubliches geleistet – jetzt möchten wir, dass sie den Umzug nicht alleine bewältigen müssen.“ Für die Zeit von 9. bis 19. April (außer Sonntags) werden freiwillige Helfer gesucht. Die Aufgaben umfassen Ver- und Entladen, Tragen und Aufbau der Einrichtung unter Anleitung des VinziWerke-Teams. Interessierte können sich telefonisch unter 0316 58 58 00 oder per E-Mail an vinzihaus@vinzi.at melden. Weitere Informationen gibt es unter www.vinzi.at/investinsnest.