Delegation aus St. Gallen trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Graz ein

Eine 20-köpfige Delegation aus St. Gallen in der Schweiz war heute um die Mittagszeit zu Gast bei Bürgermeisterin Elke Kahr im Rathaus und trug sich ins Goldene Buch der Stadt Graz ein. Für die Mitglieder der SP-Partei war es ein Besuch im Rahmen ihrer jährlichen Fraktionsreise. Mittendrin die Stadtpräsidentin (entspricht unserem Bürgermeister/unserer Bürgermeisterin) Maria Pappa, Eidgenossin mit kalabrischen Wurzeln. St. Gallen, Hauptort des gleichnamigen Kantons, liegt im Nordosten der Schweiz südlich des Bodensees und im Vierländereck Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Mit 83.000 Einwohnern und einer Höhenlage von rund 700 Metern über dem Meeresspiegel gehört St. Gallen zu den höchst gelegenen Städten der Schweiz.

©Stadt Graz/Fischer Alle 20 Delegationsmitglieder rund um Stadtpräsidentin Maria Pappa trugen sich ins Goldene Buch der Stadt Graz ein.

Politischer Austausch

Bürgermeisterin Kahr empfing ihre Schweizer Amtskollegin und deren Begleiter herzlich und beantwortete deren Fragen zu den unterschiedlichsten Bereichen der Kommunalpolitik. So wollten die Gäste etwa wissen, wie es denn mit dem Politik-Nachwuchs aussehe und wie es die Stadt trotz Sparmaßnahmen schaffe, Investitionen zu tätigen, diesen Spagat zu bewältigen. Elke Kahr streute Rosen und betonte: „Sie sind für uns ein großes Vorbild in Sachen Neutralität.“ Eine Gemeinsamkeit der beiden Städte wurde bei der Überreichung der Gastgeschenke offensichtlich: Die Farben Grün-Weiß im Stadtwappen. In St. Gallen ziert dieses übrigens auch ein Tier, nämlich ein Bär.

Besuch brachte süße Naschereien mit

Elke Kahr wurde mit einer besonderen regionalen Köstlichkeit verwöhnt: St. Galler Biber, ein Gebäck aus Honig-Lebkuchenteig, das mit Mandelmasse gefüllt ist und dessen Verpackung das Stadtwappen ziert. Vom Rathaus ging es für die Schweizer Gäste direkt zum Mittagessen. Einzig ein Mitglied der Delegation hatte keinen Hunger mehr – das jüngste. Der fünf Wochen alte Juli schlummerte gut versorgt von seiner Mama bereits wieder selig.