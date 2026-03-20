Spitzenduell in Graz: Sturm will Salzburg die Punkte abnehmen

Am Freitagabend gastiert der FC Red Bull Salzburg im Stadion Graz-Liebenau, ein Duell, das in den vergangenen Jahren immer wieder den Ton im österreichischen Fußball angegeben hat. Seit der Saison 2021/22 belegten Sturm und Salzburg durchgehend die ersten beiden Plätze der Tabelle, auch diesmal treffen also der amtierende Meister und der Vizemeister aufeinander. Mit dem 5:2-Auswärtssieg bei der Wiener Austria am vergangenen Wochenende festigte die Mannschaft von Cheftrainer Fabio Ingolitsch die Tabellenführung. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf die ersten Verfolger LASK und Rapid, und auch die Formkurve stimmt: Sturm ist seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen. In Liebenau ist Sturm 2026 bislang ohne Punktverlust, eine Serie, die auch im fünften Heimspiel des Jahres weiter ausgebaut werden soll.

Seit vier Spielen ist Sturm gegen Salzburg ungeschlagen

Besonders treffsicher präsentierte sich zuletzt Otar Kiteishvili, der mit seinem Doppelpack gegen die Austria seine Saisonausbeute auf zwölf Treffer erhöhte und damit aktuell an der Spitze der Torschützenliste steht. Der kommende Gegner aus Salzburg reist hingegen mit einer ungewöhnlichen Statistik nach Graz. Die Bullen warten in der Bundesliga mittlerweile seit vier Spielen und 360 Minuten auf einen Treffer. Dass die Salzburger trotz dieser torlosen Phase jederzeit gefährlich werden können, steht außer Zweifel, nicht zuletzt aufgrund der offensiven Qualität im Kader. Seit vier Spielen ist Sturm gegen Salzburg ungeschlagen, mit drei Siegen und einem Remis. Auch das erste Aufeinandertreffen dieser Saison konnten die Schwarz-Weißen in Salzburg mit 2:0 für sich entscheiden, während das Heimspiel in Graz mit einem 1:1-Unentschieden endete.

Ausfälle bei Sturm und den Bullen

Personell müssen beide Teams jedoch auf Spieler verzichten. Beim SK Sturm fehlt Paul Koller, der nach seiner Roten Karte gesperrt ist. Zudem fällt Belmin Beganović aufgrund einer Sprunggelenksverletzung mehrere Wochen aus. Auch die Salzburger reisen nicht in Bestbesetzung an – Joane Gadou fehlt ebenfalls rotgesperrt. Sturm will seine starke Serie fortsetzen und den Heimvorteil nutzen, während Salzburg versuchen wird, ihre Torflaute zu beenden und Punkte auf die Spitze gutzumachen.