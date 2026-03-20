Spitzenspiel ohne Sieger: Sturm und Salzburg trennen sich 1:1

Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg hat keinen Sieger hervorgebracht. Zum Auftakt der Meistergruppe trennten sich die beiden dominierenden Teams der vergangenen Jahre in Graz-Liebenau mit 1:1. Damit gelingt es keinem der beiden, sich im Titelrennen entscheidend abzusetzen. Die Partie begann ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Salzburg nutzte schließlich eine Unsicherheit in der Grazer Defensive: Nach einem Ballverlust kam Yorbe Vertessen im Strafraum an den Ball und traf aus spitzem Winkel zur Führung für die Gäste. Für die Salzburger war es der erste Treffer nach mehreren torlosen Spielen in der Liga. Sturm zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Nach einem Einwurf wurde der Ball in den Strafraum gebracht, wo Jon Gorenc Stankovic die Situation nutzte und den Ball im Tor unterbrachte. Damit stellte der Gastgeber noch vor dem Halbzeitpfiff auf 1:1.

Match endet mit Remis

Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel intensiv, klare Vorteile konnte sich jedoch keine Mannschaft erarbeiten. Sturm blieb vor eigenem Publikum weiterhin ungeschlagen, während Salzburg nach zuletzt durchwachsenen Offensivleistungen zumindest wieder anschreiben konnte. In der Tabelle bleibt die Situation damit weiterhin eng. Sturm verteidigt seine Position an der Spitze, während Salzburg im Rennen um den Titel keinen Boden gutmachen kann.