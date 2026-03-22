Tödlicher Bim-Unfall in Graz: Mann erlag seinen Verletzungen

Am 10. März 2026 wurde ein Mann von einer Straßenbahn erfasst. Nun herrscht traurige Gewissheit: Der 78-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen.

Der 78-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde ins UKH Graz gebracht, wo er verstarb.

Der 78-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde ins UKH Graz gebracht, wo er verstarb.

Der tragische Unfall passierte im Grazer Stadtteil Lend. Gegen 10 Uhr fuhr die Straßenbahn der Linie 1 stadteinwärts. Zum selben Zeitpunkt befand sich ein 78-jähriger Fußgänger auf einem daneben befindlichen Gehsteig. Als die Straßenbahn fast zur Gänze am Mann vorbeigefahren war, beabsichtigte dieser laut Zeugenaussagen die Fahrbahn zu betreten und kollidierte dabei mit der Straßenbahn. Die Straßenbahnlenkerin hielt umgehend an und leistete mit weiteren Personen Erste Hilfe. Der 78-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde ins UKH Graz gebracht. Er befand sich in Lebensgefahr.

Bim-Unfall in Graz: Fußgänger

Nun herrscht traurige Gewissheit. Wie die Polizei knapp zwei Wochen später bekannt gibt, verstarb der 78-jährige Fußgänger im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 07:09 Uhr aktualisiert