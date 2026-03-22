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Bild auf 5minat zeigt einen Spot in der Grazer Stadt.
Der Grazer Regisseur und Drehbuchautor David Lapuch entwickelt seinen neuen Spielfilm "Wie Schatten am Horizont".
Graz
22/03/2026
Förderung

Neuer Spielfilm wird in Graz gedreht

Die Stadt Graz unterstützt die heimische Film- und Kulturszene mit rund 20.000 Euro: Vom 17. bis 21. November 2026 findet das Mountainfilmfestival statt, zudem entwickelt der Grazer Regisseur David Lapuch seinen neuen Spielfilm.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Insgesamt rund 20.000 Euro fließen in die Filmförderung. So hebt sich vom 17. bis 21. November 2026 wieder der Vorhang für das Mountainfilmfestival mit Dokumentationen über alpinistische und sportliche Leistungen, Naturdokumentationen und Porträts fremder Kulturen. Außerdem entwickelt der Grazer Regisseur und Drehbuchautor David Lapuch seinen neuen Spielfilm „Wie Schatten am Horizont“. Dieser soll inhaltlich in Graz verankert sein und auch in der Stoffentwicklung und der späteren Herstellung vermehrt auf Grazer Strukturen zurückgreifen. Der Film soll großteils in der Stadt gedreht werden und im Anschluss u. a. ins Kino kommen und im Fernsehen ausgestrahlt werden. Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

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