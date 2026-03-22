300.000 Euro Förderung für erfa-Projekte in Graz

Mit dem Betrag von insgesamt 300.000 Euro wird zum einen das Berufsvorbereitungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsprojekt für Jugendliche und junge Erwachsene „erfa-Tischlerei“ unterstützt. In der voll ausgestatteten Lehrwerkstätte werden Küchen nach Maß geplant, gefertigt und montiert, Küchenumbauten erledigt und Massivholzmöbel aufbereitet. Somit können die Jugendlichen realitätsnahe Aufträge bearbeiten, ohne dem vollen wirtschaftlichen Druck ausgesetzt zu sein. Zum anderen greift die Stadt der erfa-Nähwerkstatt unter die Arme – ein Projekt, das Frauen durch Beschäftigung in einem geschützten Raum soziale Einbindung ermöglicht. Hier werden auch frauenspezifische Unterstützungsangebote weitervermittelt, die deutsche Sprache wird trainiert und die interkulturelle Kompetenz erweitert. Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen.