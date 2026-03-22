Wohnunterstützung: Graz unterstützt Hilfsangebote mit 1,25 Mio. Euro

Die Stadt Graz stellt rund 1,25 Millionen Euro für Wohnunterstützungsinitiativen bereit. Ein Großteil geht an die Caritas Steiermark, um Grazern bei drohendem Wohnungsverlust zu helfen.

Rund 1,25 Mio. Euro fließen in diverse Wohnunterstützungsinitiativen. Der größte Anteil davon, nämlich rund 1,18 Mio. Euro, erhält die Caritas Steiermark. So unterstützt etwa die Wohnungssicherung durch Information, Verhandlungen mit Vermietern und der Hausverwaltung sowie Austausch mit Behörden Grazer dabei, drohenden Wohnungsverlust nach Möglichkeit abzuwenden. Das Ressidorf wiederum bietet obdachlosen Grazern 21 Schlaf- und Betreuungsplätze.

Unterstützung für Wohnunterstützungsinitiativen in Graz

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der gesundheitlichen und psychischen Stabilisierung der Bewohner mit dem Ziel einer weiterführenden Wohnversorgung als Teil eines eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebens. Und auch die Notschlafstelle für Männer sorgt bei aktuter Wohnungsnot für einen Schlafplatz und mehr. Sie nimmt in der kalten Jahreszeit auch jene Obdachlosen auf, die ihnen das Team des Kältetelefons weitervermittelt. Dieses Angebot wird von der Stadt ebenso unterstützt wie die FranzisCa Notschlafstelle für Frauen und deren Kinder in Not. Diese werden ganzjährig rund um die Uhr unbürokratisch aufgenommen und mit dem existenziell Notwendigsten versorgt. Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.