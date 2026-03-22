Brand in Keller: E-Bike löste Feuerwehreinsatz in Graz aus

Ein brennendes E-Bike im Keller eines Wohnhauses in Graz-Eggenberg hat am Morgen für einen Feuerwehreinsatz und starke Rauchentwicklung gesorgt.

Ein Brand im Keller eines Wohnhauses in der Prangelgasse in Graz-Eggenberg hat am Sonntagmorgen einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war sowohl der Kellerabgang als auch das Treppenhaus in den oberen Stockwerken stark verraucht.

E-Bike sorgte für Kellerbrand

Als Ursache stellte sich ein brennendes E-Bike im Kellerbereich heraus. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Atemschutz rasch löschen und entfernte anschließend den gefährlichen Rauch mit leistungsstarken Lüftern aus dem Gebäude. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Insgesamt standen 25 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, unterstützt von Polizei und Rotem Kreuz.