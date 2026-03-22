Drogen in Müll geworfen: Polizist wird Amtsmissbrauch vorgeworfen

Ein Polizeieinsatz im Grazer Volksgarten hat für einen Beamten rechtliche Folgen. Er soll Drogen nicht ordnungsgemäß sichergestellt, sondern entsorgt haben.

Ein Grazer Polizist steht unter Verdacht, gefundene Drogen unsachgemäß entsorgt zu haben und muss sich deshalb wegen Amtsmissbrauchs verantworten.

Ein Grazer Polizist steht unter Verdacht, gefundene Drogen unsachgemäß entsorgt zu haben und muss sich deshalb wegen Amtsmissbrauchs verantworten.

Ein Polizeibeamter aus Graz muss sich wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten, nachdem er im vergangenen Sommer drei Päckchen Marihuana im Volksgarten gefunden und diese in einem Müllcontainer entsorgt haben soll – dies berichtet die Kleine Zeitung am Sonntag. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, damit seine Pflicht zur Sicherstellung und ordnungsgemäßen Dokumentation der Substanzen verletzt zu haben.

Polizist wegen Amtsmissbrauch angeklagt

Laut Anklage habe der Beamte seine Befugnis im Rahmen seiner amtlichen Tätigkeit wissentlich missbraucht. Zwei weitere Kollegen, die zunächst ebenfalls in den Ermittlungen standen, wurden inzwischen aus dem Verfahren entlassen. Der Vorfall kam scheinbar ans Licht, nachdem Gerüchte über die vorschnelle Entsorgung die Runde machten und eine Anzeige erstattet wurde. Ein Verhandlungstermin am Straflandesgericht Graz steht noch nicht fest.