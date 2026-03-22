Sturm Graz II feiert Auswärtssieg bei den Young Violets

Sturm Graz II feiert in der 22. Runde der Admiral 2. Liga einen knappen 1:0-Auswärtssieg bei den Young Violets. Das entscheidende Tor erzielte Startelf-Debütant Jonas Peinhart bereits in der 6. Minute.

In der 22. Runde der Admiral 2. Liga setzte sich Sturm Graz II am Samstag mit 1:0 bei den Young Violets durch.

In der 22. Runde der Admiral 2. Liga setzte sich Sturm Graz II am Samstag mit 1:0 bei den Young Violets durch.

In der 22. Runde der Admiral 2. Liga setzte sich Sturm Graz II am Samstag mit 1:0 bei den Young Violets durch. Bereits in der 6. Minute erzielte Startelf-Debütant Jonas Peinhart nach einem abgefälschten Schuss das entscheidende Tor. Die Grazer dominierten zunächst das Spiel, konnten ihre Führung aber nicht ausbauen. Auf der Gegenseite scheiterten die Gastgeber mehrmals knapp am Ausgleich. In der zweiten Halbzeit blieb das Match umkämpft, ein weiteres Tor der Gäste wurde wegen Abseits zurückgepfiffen.

Sturm II: 1:0-Sieg bei den Young Violets

Mit dem Sieg feierte Sturm II den zweiten Auswärtserfolg der Saison. Für Peinhart war es der erste Treffer in der Startelf, nachdem er zuvor nur Kurzeinsätze erhalten hatte. Das Team zeigte vor allem defensiv eine starke Leistung und hält damit Anschluss in der Liga. Der Endstand: Young Violets Austria Wien 0:1 SK Sturm Graz II.