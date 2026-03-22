Tausende Autos pendeln täglich nach Graz, jetzt wollen Stadt und Land gegensteuern. Mit neuen Park+Ride-Anlagen und einem Ausbau beim Grazer Murpark sollen Autofahrer früher abgefangen werden.

Der tägliche Pendlerverkehr stellt Graz zunehmend vor Herausforderungen. Stadt und Land reagieren nun gemeinsam, mit einem gezielten Ausbau der Park+Ride-Angebote. Ziel ist es, den Verkehr schon außerhalb der Stadtgrenzen abzufangen und Pendler zum Umstieg auf Öffis zu bewegen.

Neues Projekt in Steinberg gestartet

Ein erster Schritt ist bereits gesetzt: Im Bereich Steinbergstraße/Mantscha (L 301) wurde ein Grundstück angekauft. Dort soll eine neue Park+Ride-Anlage entstehen. Die Planungen laufen bereits, der Baustart ist spätestens für 2027 vorgesehen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Damit entsteht im Westen von Graz ein weiterer wichtiger Knotenpunkt für Pendler. Parallel dazu wird auch die bestehende Anlage beim Murpark ausgebaut. Die Zahl der Stellplätze soll deutlich steigen und sich auf rund 960 erhöhen. Doch damit nicht genug: Im Zuge weiterer Entwicklungen, etwa rund um das Stadion in Liebenau, wird sogar geprüft, ob die Kapazität noch stärker ausgebaut werden kann.

Weniger Autos, mehr Öffis

Hinter den Projekten steht ein klares Ziel: weniger Individualverkehr in der Stadt. Der Großteil der täglichen Wege über die Stadtgrenze wird aktuell mit dem Auto zurückgelegt. Durch zusätzliche Park+Ride-Flächen sollen Pendler frühzeitig umsteigen können, bevor sie überhaupt ins Stadtgebiet fahren. Auffällig ist dabei die enge Abstimmung zwischen Stadt und Land, die an einem Strang ziehen. Während neue Flächen gesichert werden, laufen parallel bereits vertiefende Planungen für ein umfassendes Verkehrskonzept.