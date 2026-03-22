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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man das Grazer Schauspielhaus und die Burg Graz.
Die Innenhöfe von Grazer Burg und Schauspielhaus werden geöffnet und miteinander verbunden.
Graz
22/03/2026
Grazer Innenstadt

Die Burg und das Schauspielhaus in Graz teilen sich jetzt einen Platz

Mitten im Herzen von Graz entsteht ein neuer, offener Raum: Die Innenhöfe von Grazer Burg und Schauspielhaus werden verbunden. Ein Schritt, der nicht nur optisch, sondern auch städtebaulich neue Möglichkeiten schafft.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)

Was bisher durch einen Zaun getrennt war, soll schon bald zu einem gemeinsamen Ganzen werden. Die Innenhöfe von Grazer Burg und Schauspielhaus werden geöffnet und miteinander verbunden. Damit entsteht im Zentrum der Stadt ein neuer, größerer Innenhof.

Zaun wird entfernt

Konkret bedeutet das: Der bisherige Zaun zwischen den beiden Arealen wird entfernt. Die bislang getrennten Flächen wachsen zusammen und schaffen so mehr Raum. Für Besucher eröffnet sich dadurch eine neue Verbindung zwischen zwei zentralen Orten in Graz. Die Veränderung passiert im Zuge der umfassenden Revitalisierung der Grazer Burg. Rund 30 Millionen Euro werden in das historische Gebäude investiert, 5 Minuten hat berichtet. Neben baulichen Maßnahmen bringt das Projekt nun auch eine sichtbare Öffnung nach außen. Möglich wurde das Vorhaben durch eine Einigung zwischen Stadt Graz und dem Land Steiermark. Die entsprechenden Verträge wurden bereits beschlossen, zuletzt auch im Gemeinderat.

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