Neuer Shop am Jakominiplatz: Spiel und Kunst für Groß und Klein

Am Jakominiplatz Graz tut sich etwas: Der heimischer Spielzeugspezialist Brickcomplete wächst weiter und eröffnet eine zweite Filiale mitten im Zentrum. Dahinter steckt ein Konzept, das weit über klassisches Spielzeug hinausgeht.

Mitten im Herzen der Stadt erweitert das oststeirischer Unternehmer sein Angebot: Am Jakominiplatz eröffnet in den kommenden Tagen eine zweite Filiale seiner erfolgreichen Brickcomplete-Kette.Nur wenige Meter vom bestehenden Standort entfernt entsteht damit ein neuer Treffpunkt für alle, die sich für kreatives Spielen und Gestalten begeistern.

Wachstumskurs seit 2015

Seit der Gründung im Jahr 2015 hat sich das Unternehmen Schritt für Schritt etabliert. Jetzt folgt der nächste Expansionsschritt und zwar dort, wo täglich tausende Menschen unterwegs sind. Mit der neuen Filiale setzt Martin Buritsch bewusst auf Sichtbarkeit und ein breiteres Angebot. Im Fokus steht nicht nur klassisches Spielzeug. Vielmehr geht es um Kreativität, Fantasie und das aktive Gestalten. Neben Bau- und Spielsets gibt es auch Bastel- und Künstlerbedarf. Ergänzt wird das Angebot durch Workshops, bei denen Kinder und Erwachsene selbst kreativ werden können.

Konzept setzt auf Erlebnis

Das neue Konzept trägt den Namen „PAFF“, kurz für Play and Art Fantastic Fun. Dahinter steckt die Idee, Spiel und Kunst zu verbinden und einen Ort zu schaffen, an dem Ideen entstehen. Damit will man sich bewusst von klassischen Geschäften abheben. Nach einem ersten Soft Opening vor Weihnachten startet die Filiale nun offiziell in den regulären Betrieb. Ab kommendem Donnerstag, dem 26. März sind die Türen für alle geöffnet.