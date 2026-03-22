DIY-Trend in Graz: „Crafterei“ bringt Selbermachen zurück

Mit der „Crafterei“ ist in Graz ein neuer Ort entstanden, an dem gesägt, geschliffen und gebaut wird. Immer mehr Menschen entdecken das Selbermachen für sich, nicht aus Notwendigkeit, sondern aus Freude am eigenen Tun.

Ein Stück Holz in der Hand, der Geruch von Sägespänen in der Luft und am Ende etwas Eigenes geschaffen: Für Lorenz Neubauer ist genau das mehr als nur ein Hobby. Es ist Leidenschaft. Seit sechs Jahren lebt der Oststeirer in Graz und genauso lange hat ihm eines gefehlt: eine eigene Werkstatt. „Am Land ist das ganz normal. In der Stadt fehlt dieser Raum oft komplett“, erzählt er. Die Idee ließ ihn nicht los. Vor fünf Jahren entstand daraus ein konkreter Plan. Heute steht Neubauer in seiner eigenen „Crafterei“ in Graz, einer Holzwerkstatt, die genau dieses Problem lösen soll.

Ein Ort für alle, die selbst etwas schaffen wollen

Das Konzept ist einfach: Jeder kann kommen, der Lust hat, mit Holz zu arbeiten. Egal ob Anfänger oder erfahrener Bastler. Alles, was man braucht, ist eine Idee. „Du kommst her, hast deine Idee und den Rest habe ich“, beschreibt Neubauer. Werkzeuge, Maschinen, Materialien: Alles ist vor Ort vorhanden. Die Crafterei funktioniert dabei wie ein offener Arbeitsplatz. Wer möchte, mietet sich stundenweise ein und legt los. Auch das benötigte Material wird zur Verfügung gestellt, ohne versteckte Zusatzkosten.

Vom ersten Versuch bis zum eigenen Projekt

Viele Besucher haben zuvor noch nie mit Holz gearbeitet. Genau das macht den Reiz aus. Schritt für Schritt entsteht unter den eigenen Händen etwas Greifbares und das Gefühl, dass etwas nicht perfekt sein muss. „Etwas Eigenes, was es besonders macht.“ Dieses Gefühl will er weitergeben. Denn selbstgemachte Dinge haben für ihn einen anderen Wert, ob als Geschenk oder für den eigenen Alltag. Wer sich noch unsicher ist, kann Workshops besuchen. Dort werden Grundlagen vermittelt und gemeinsam erste Projekte umgesetzt. Die Crafterei richtet sich bewusst an alle, die einfach anfangen wollen, ohne große Hürden.