TU Graz: ÖH beschließt strengere Regeln gegen militärische Forschung

Die Hochschulvertretung der TU Graz hat einen Antrag zur Verschärfung der sogenannten Zivilklausel angenommen. Ziel ist es, Forschung mit militärischem Bezug stärker einzuschränken und transparenter zu machen.

Die Hochschulvertretung der TU Graz hat einen Antrag des KSV-KJÖ zur Verschärfung der Zivilklausel angenommen. Konkret sieht der Antrag vor, sogenannte Dual-Use-Technologien, also Technologien, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, künftig stärker auf zivile Zwecke zu beschränken. Auslöser für den Beschluss waren mehrere Projekte an der Universität, die laut Antrag eine primär militärische Ausrichtung haben sollen. Zudem sollen bestehende Leitlinien verbindlicher werden und klarere Regeln schaffen. „Studierende in einem neutralen Land wie Österreich sollten nicht an der Entwicklung von Kriegsgeräten mitwirken,“ so der KSV-KJÖ.

Mehr Kontrolle gefordert

Ein weiterer Punkt betrifft die Kontrolle und Transparenz. Forschungsprojekte mit möglichem militärischem Bezug sollen genauer überprüft und nachvollziehbarer gemacht werden. Damit will man sicherstellen, dass Studierende und Öffentlichkeit besser über entsprechende Vorhaben informiert sind. Mit dem Beschluss werden auch die studentischen Vertreter im Senat beauftragt, sich aktiv für strengere Regelungen einzusetzen. Gleichzeitig soll die ÖH-Vorsitzführung darauf achten, dass die Vorgaben gegenüber dem Rektorat eingefordert werden.

„Universitäten tragen Verantwortung“

Für den KSV-KJÖ ist die Annahme des Antrags ein wichtiger politischer Erfolg: „Universitäten tragen Verantwortung, dienen dem zivilen Fortschritt und stehen im Dienst der Gesellschaft – nicht der Rüstungsindustrie. Daher ist dieser Beschluss ein starkes Signal gegen die Militarisierung der Forschung“, erklärt Lucy Burgstaller vom Kommunistischen Studierendenverein.