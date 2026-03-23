Ein Blick hinter die Kulissen: Stadträtin führt durchs Grazer Rathaus

In Graz hast du Anfang April die Chance, das Rathaus einmal anders zu sehen: Bei einer kostenlosen Führung bekommst du Einblicke hinter die Kulissen - inklusive Gemeinderatssaal und Balkon.

Das Grazer Rathaus öffnet seine Türen und zwar ganz bewusst für alle. KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher lädt unter dem Motto „Komm ins Rathaus“ zu einer kostenlosen Führung ein. Ziel ist es, den Menschen das Gebäude näherzubringen, das viele zwar kennen, aber selten wirklich von innen erleben.

Mehr als nur ein Amtstermin

„Viele Grazer kennen das Rathaus nur von außen bzw. betreten es nur, wenn sie einen Termin haben. Dabei steht das Rathaus tagsüber allen Menschen offen. Es ist spannend zu sehen, wie sich das Rathaus als Sitz der Grazer Stadtregierung über die Jahrhunderte entwickelt hat und wie die Räumlichkeiten, wo unter anderem der Grazer Gemeinderat tagt, aussehen. Das möchte ich den Menschen in unserer Stadt näher bringen und Ihnen einen kleinen Einblick in unsere tägliche Arbeit geben“, so Schönbacher.

©Stadt Graz/Foto Fischer Stadträtin Claudia Schönbacher lädt zur kostenlosen Führung durch das Grazer Rathaus – inklusive Blick hinter die Kulissen.

So läuft die Führung ab

Treffpunkt ist im Trauungssaal der Stadt Graz. Von dort aus führt die Stadträtin persönlich durch das Rathaus und gibt sowohl geschichtliche als auch aktuelle Einblicke. Besichtigt werden unter anderem der Gemeinderatssaal und der Stadtsenatssaal. Die Führung dauert etwa eine bis eineinhalb Stunden. Dabei gibt es auch die Möglichkeit für Fotos, sowohl im Gemeinderatssaal als auch vom Balkon des Rathauses.

Termin und Anmeldung

Der nächste Termin findet am Mittwoch, dem 1. April, um 17 Uhr statt. Treffpunkt ist im Trauungssaal. Anmelden kannst du dich per Mail an stadtraetin.schoenbacher@stadt.graz.at oder telefonisch unter 0316/872-2055.