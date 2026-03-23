Mordversuch in Graz: 14 Jahre Haft nach Attacke auf Schwager

Ein Familienstreit in der Steiermark eskaliert völlig: Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit Schüssen und Hammerschlägen fällt in Graz nun das Urteil. Für die Geschworenen ist klar: Es war Mordversuch.

Was als Streit zwischen Eheleuten begann, entwickelte sich im Juli 2025 zu einer dramatischen Gewalttat. Laut Gericht soll ein 53-Jähriger seine Frau gewürgt haben. Statt die Polizei zu verständigen, rief die Frau ihre Brüder zur Hilfe. Als einer von ihnen am Ort des Geschehens eintraf, eskalierte die Situation weiter. Der Mann wurde durch Schüsse aus einer Schreckschusspistole sowie durch einen Schlag mit einem Hammer schwer verletzt. Auch ein zweiter Bruder war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg.

Verteidigung spricht von Panik

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, schilderte der Angeklagte vor Gericht, er habe aus Angst gehandelt. Er habe befürchtet, von seinem Schwager angegriffen zu werden, und deshalb reagiert. Sein Verteidiger argumentierte, es habe sich um eine Notwehrsituation gehandelt. Demnach sei es zunächst zu einem Gerangel gekommen, bei dem der Schwager den Mann festgehalten und verletzt habe. Erst danach seien die Schüsse gefallen und der Hammer eingesetzt worden, so die Darstellung der Verteidigung.

Gutachten zeichnen klares Bild

Mehrere Sachverständige lieferten im Prozess entscheidende Details. An einem der sichergestellten Hämmer konnten DNA-Spuren des Opfers festgestellt werden, was auf einen gezielten Schlag hindeutet. Die medizinischen Untersuchungen zeigten zudem, dass sowohl die Schüsse als auch die Kopfverletzung lebensgefährlich hätten enden können. Auch wenn „nur“ Weichteile verletzt wurden, hätten wenige Zentimeter Unterschied fatale Folgen haben können. Die Verletzungen am Kopf hätten ebenso tödlich ausgehen können.

Gefährliche Waffen – auch ohne große Energie

Ein Sachverständiger erklärte, dass die verwendete Waffe deutlich weniger Energie als eine Polizeipistole entwickelt. Dennoch sei auch mit solchen Mitteln schwere oder tödliche Gewalt möglich. Entscheidend sei letztlich nicht nur die Waffe, sondern auch die konkrete Situation und die Handlungen.

Urteil: Schuldig wegen Mordversuchs

Für die Geschworenen stand am Ende fest, dass der Angeklagte den Tod seines Schwagers zumindest in Kauf genommen hat. Sie sprachen ihn des versuchten Mordes schuldig. Das Urteil: 14 Jahre Haft. Es ist allerdings noch nicht rechtskräftig.